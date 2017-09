कमल हसन से मिले केजरीवाल तो ट्विटर ने लिए मजे, लिखा- चाची 420 और चाचा 420 मिल गए

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार (21 सिंतबर) को चेन्नई में साउथ सुपरस्टार कमल हासन से मुलाकात की। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि केजरीवाल और हासन के बीच राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई। हासन से उनकी मुलाकात सकारात्मक रही। दोनों के बीच देश से भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर बातचीत हुई। दूसरी तरफ बातचीत में हासन ने बताया कि दिल्ली के सीएम से मिलकर अच्छा लगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में दोनों एक साथ हैं। खबर है कि कमल हासन जल्दी ही राजनीतिक में कदम रखने वाले हैं। जिसके तहत वो राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय देते रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर राजनेता और अभिनेता की मुलाकात का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। कई यूजर्स दोनों की मुलाकात पर जमकर मजे ले रहे हैं। ट्विटर यूजर सोनम महाजन ने इस मुलाकात को चाची 420 और चाचा 420 की मुलाकात बताया तो कई यूजर्स ने तस्वीरों के जरिए मजे लिए।

One who can play multiple roles with the one who can’t even handle a single portfolio. pic.twitter.com/gmNRT02rTE

— Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) September 21, 2017