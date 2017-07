अमरनाथ हमले पर परेश रावल का ट्वीट पढ़कर भड़की पत्रकार, कहा – आप घिनौने हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो

जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने सोमवार रात एक बस पर हमला कर दिया जिसमें छह महिलाओं समेत गुजरात के सात अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई जबकि 32 अन्य घायल हुए। वर्ष 2000 के बाद से यह इस साला का यह तीर्थयात्रा पर हुआ सबसे घातक हमला है। वहीं हमले के बाद इस पर सियासत भी शुरु हो गई है। विपक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार की सुरक्षा नीति में इसे चूक बताया है। वहीं बीजेपी सांसद परेश रावल के एक ट्वीट के बाद लोग उनकी काफी आलोचना कर रहे हैं।

परेश रावल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा अब मानवाधिकार वाले अमरनाथ यात्रा में मारे गए यात्रियों के परिवार वालों के लिए कितने रुपए की सहायता करेंगे। क्या वे इसके लिए पाकिस्तान या फिर आतंकियों का समर्थन करने वाले लोगों को विवश करेंगे। परेश रावल के इस ट्वीट का जवाब देते हुए एक पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने लिखा आप बहुत ही घिनौने हो, अमरनाथ यात्रा में हुए आतंकी हमले से लोगों को ध्यान मत भटकाओ ताकि इस हमले के लिए कोई राज्य सरकार और केंद्र सरकार को न घेर पाए। स्वाति के अलावा ऐसे कई लोग हैं जो कि परेश रावल के इस ट्वीट पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

How much human rights will offer to the families of killed yatris of Amarnath ? Will they force Pak to pay or the sympathisers of terrorist?

