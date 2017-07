पत्रकार बोला- आजादी के बाद पहली बार देश के तीन सबसे बड़े पदों पर होंगे RSS के आदमी, IAS अफसर ने लताड़ा

बीजेपी ने उप-राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के रूप में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू को उतारा है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की सोची समझी रणनीति के तहत लिया है। इससे पहले बिहार के राज्यपाल रहे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया था। कोविंद की जीत लगभग तय मानी जा रही है। राष्ट्रपति पद के लिए 17 जुलाई को चुनाव संपन्न हुआ और 20 जुलाई को इसके नतीजे आएंगे। पत्रकार निखिल वाग्ले ने कोविंद, नायडू और मोदी को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- आजादी के बाद पहली बार, 3 आरएसएस के लोग देश के शीर्ष राजनीतिक पदों पर होंगे। कोविंद, नायडू और मोदी। जय संघ राष्ट्र!

निखिल वाग्ले के इस ट्वीट पर एक अधिकारी उनसे भिड़ गए। निखिल वाग्ले के ट्वीट पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ अधिकारी संजय दीक्षित ने निशाना साधा। संजय ने अपने ट्वीट में लिखा- आपने कभी नहीं सुना “जय नेहरू-गांधी राष्ट्र”। ओके। ये हकदार थे, यही लोकतंत्र है। बुरी तरह चोट लगी है?” संजय दीक्षित के ट्विटर हैंडल पर दी गई जानकारी के मुताबिक वह राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस पत्रकार निखिल वाग्ले ने मंगलवार को जवाब देते हुए लिखा- “पहले आईएएस अफसर की नौकरी छोड़ो और फिर मुझसे बात करो। आरएसएस के एजेंट की तरह काम ना करें।”

For the first time since independence, 3 RSS men would be in top political positions in India. Kovind, Naidu n Modi. Jai Sangh Rashtra! — nikhil wagle (@waglenikhil) July 17, 2017

Never heard you say “Jai Nehru-Gandhi Rashtra”. Ok. That was entitlement, this is democracy. Hurting badly? http://t.co/jXa5y6x84K — Sanjay Dixit संजय (@Sanjay_Dixit) July 18, 2017

First quit as IAS officer n then talk to me. Don’t act as RSS agent. http://t.co/SMiFtOxvdx — nikhil wagle (@waglenikhil) July 18, 2017

सोमवार को बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में वेंकैया नायडू को उप-राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। नायडू के सामने कांग्रेस समेत 18 विपक्षी पार्टियों ने महात्मा गांधी के पौत्र गोपालकृष्ण गांधी को उम्मीदवार बनाया है। उप-राष्ट्रपति पद के लिए दोनों उम्मीदवारों नायडू और गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बुधवार को वेंकैया नायडू ने नामांकन भरने से पहले कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। नायडू को उप-राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने कई मोर्चा पर एक साथ बढ़त बनाने की कोशिश की है। उन्हें उप-राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाकर बीजेपी ने दक्षिण में कदम रखने की कोशिश को और तेज कर दिया है। इसके साथ वेंकैया के लंबे संसदीय अनुभव का लाभ बीजेपी को राज्यसभा में भी मिलेगा। राज्य में अभी भी विपक्ष के पास बहुमत है।

First Published on July 18, 2017 6:36 pm