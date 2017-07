WWC 2017 सेमीफाइनल में जीत पर बधाई देने में IPL चेयरमैन राजीव शुक्ला से हुई गलती, दे दी चैम्पियंस ट्रॉफी की बधाई

हरमनप्रीत कौर (नाबाद 171) की बेहतरीन पारी के दम पर दिए गए 282 रनों के लक्ष्य के दबाव का भारतीय गेंदबाजों ने भरपूर फायदा उठाते हुए मौजूदा विजेता ऑस्ट्रेलिया को महिला विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में गुरुवार को 36 रनों से हराते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत ने हरमनप्रीत की तूफानी पारी के दम पर निर्धारित 42 ओवरों के मैच में चार विकेट खोकर 281 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मजबूत लक्ष्य के सामने 40.1ओवरों में सभी विकेट खोकर 245 रन ही बना सकी। टीम इंडिया की इस जीत पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक बधाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने भी टीम को बधाई दी, लेकिन उनसे चूक हो गई। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने टीम को बधाई तो दी लेकिन विश्व कप सेमीफाइनल की जगह चैम्पियंस ट्रॉफी की बधाई दे डाली। आपको बता दें कि राजीश शुक्ला लंबे समय से भारतीय क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। राजीव शुक्ला को क्रिकेट की काफी समझ भी है लेकिन टीम को बधाई देने में उनसे गलती हो गई।

राजीव शुक्ला का ये ट्वीट अब उनके वॉल से डिलीट हो चुका है। शायद उन्हें अपनी गलती का अहसास हो गया हो या फिर किसी ने उन्हें बताया हो कि ये चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं महिला विश्वकप चल रहा है। पुराने ट्वीट को डिलीट करने के बाद राजीव शुक्ला ने फिर से ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने अपनी गलती सुधारी और चैम्पियंस ट्रॉफी की जगह विश्व कप लिखा।

Congrats @BCCIWomen cricket team for the comprehensive victory against Australia #WomensWorldCup2017 . Well played @ImHarmanpreet

