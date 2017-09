इंस्टाग्राम के ऐड में रेप की धमकी! हुई किरकिरी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम गलत वजह से चर्चा में है। इंस्टाग्राम ने फेसबुक पर अपना विज्ञापन करने के लिए एक आपत्तिजनक फोटो पेस्ट कर दी। इस फोटो में लिखा हुआ था, ‘मैं तुम्हारा रेप करूंगा।’ द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम का ये फेसबुक जब लोगों के सामने आया तो लोग इसे देखकर कर हैरान रह गये। द गार्जियन की रिपोर्टर ओलिविया सोलोन ने देखा कि इंस्टाग्राम उस स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल विज्ञापन के तौर पर कर रहा है जो उसे किसी ने बतौर हेटमेल भेजा था। इस मेल में ओलिविया सोलोन के बारे में गालियां लिखी हुईं थी। इस ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में भी काफी आपत्तिजनक भाषा लिखी हुई थी।

Instagram is using one of my most “engaging” posts to advertise its service to others on Facebook pic.twitter.com/lyEBHQXMfa

— Olivia Solon (@oliviasolon) September 21, 2017