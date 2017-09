मुस्लिम शख्स की खुली चुनौती- रोहिंग्या की सुरक्षा करें, नहीं किया तो ना ये देश बचेगा और ना हिंदू बचेंगे

देश में इस वक्त रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर हल्ला मचा हुआ है। देश के कई राजनीतिक दलों और संगठनों का कहना है कि इनको भारत में रहने की जगह दी जानी चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि रोहिंग्या मुसलमान अवैध प्रवासी हैं और कानूनी तौर पर इन्हें देश से बाहर किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत जगह नहीं देगा और उन्हें म्यांमर वापस लौटा देगा। सीमा पर सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इन सब बहसों के बीच मशहूर लेखक और पत्रकार तारिक फतेह ने एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। इस वीडियो में दरभंगा बिहार का एक मुस्लिम युवक रोहिंग्या मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी ना दिये जाने को लेकर भारत सरकार को धमकी दे रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर देश में हिंदू भी नहीं बचेगा। आपको बता दें कि तारिक मूल रूप से पाकिस्तान के कराची के हैं। तारिक इस्लामी अतिवाद के खिलाफ बोलने और एक उदारवादी इस्लाम के पक्ष को बढ़ावा देने के लिये प्रसिद्ध हैं।

तारिक फतेह ने 1 मिनट 6 सेकेंड का जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें कुछ मुस्लिम युवक रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में नारेबाजी करते दिख रहे हैं। इन्हीं में से एक शख्स मीडिया से बात कर रहा है। ये शख्स कह रहा है- मैं जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जितनी जल्दी हो अपनी चुप्पी तोड़ें और बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ कुछ करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम यूएन तक इस बात को ले जाएंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ ये शख्स कह रहा है कि मुसलमानों को आज बदनाम किया जा रहा है, हमारी कौम एक शांति पसंद कौम है। इसलिए अगर हम मुसलमानों की सुरक्षा के पूरे इंतेजाम नहीं किये गए तो हिंदू भाई याद रखें उनका सिर्फ तारीखों में नाम रह जाएगा और नक्शे पर ये देश नहीं दिखेगा।

Indian Muslim claims Muslims r a peaceful ppl. They’ll wipe out Hindus & India if #Rohingya not helped pic.twitter.com/3jZKv2iKQx via @ppanks_g

— Tarek Fatah (@TarekFatah) September 21, 2017