भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे हार्दिक पांड्या ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में महज 66 गेंदों में 83 रन बनाकर एक बार फिर अपनी प्रतिभा को साबित किया है। विरोधी टीम के खिलाफ पांड्या ने ना सिर्फ बेहतरीन पारी खेली बल्कि दो विकेट भी हासिल किए। ये मैच भारत ने जीता था। वहीं इस मैच के बाद पांड्या ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों में टीम के लिए अपनी जरूरत को भी साबित किया। आईपीएल से सुर्खियों में छाए हार्दिक पांड्या ऐसे ऑलराउंडर हैं जो ना सिर्फ अच्छे बल्लेबाज हैं बल्कि टीम इंडिया के तीसरे सबसे तेज गेंदबाज भी हैं। खुद कप्तान विराट कोहली ना सिर्फ हार्दिक पांड्या का तारीफ कर चुके हैं बल्कि उनकी तुलना इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स से कर चुके हैं। पांड्या वर्तमान में गेंद और बल्ले से बहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं।

गौरतलब है कि पांड्या की इस पारी की बॉलीवुड में भी जमकर प्रशंसा की जा रही है। दिग्गज एक्टर अनिल कपूर ने भी पांड्या की इस पारी के लिए उन्हें बधाई दी है। ट्विटर पर दिए बधाई संदेश में अनिल कपूर ने लिखा, ‘अविश्वसनीय वापसी और भारतीय टीम की मुंहतोड़ जीत। एमएस धोनी असली चैंपियन हैं। कितना ग्रेट खेल था।’ ट्वीट को हार्दिक पांड्या और धोनी को टैग किया गया है।

वहीं हार्दिक पांड्या अनिल कपूर के ट्वीट का तुंरत जवाब दिया है। ट्वीट में उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि वो अनिल कपूर के कितने बड़े प्रशंसक हैं। रिप्लाई ट्वीट में पांड्या ने लिखा, ‘धन्यवाद सर। मैं आपका बहुत-बहुत बड़ा प्रशंसक हूं।’ बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर ने एक बार फिर पांड्या की ट्वीट का जवाब दिया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘आपको कल (17 सिंतबरह) खेलते हुए देखा। पूरा देश आपका प्रशंसक है। आप पर और टीम इंडिया पर गर्व है।’ ट्वीट तेजी से सोशल साइट्स पर वायरल हो रहा है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय टीम शुरुआत में ही विकेट गवां दिए थे। जिसके बाद पांड्या और धोनी मजबूत वापसी करते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा। टीम इंडिया ने ये मैच 26 रनों से जीता था।

Thank you sir! I’m a big big fan of yours

@hardikpandya7 After the way you played yesterday, the whole country is your fan! So proud of you & #TeamIndia! http://t.co/Dxh0VhZvV9

— Anil Kapoor (@AnilKapoor) September 18, 2017