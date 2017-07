दिल्‍ली में काम करने वाली एक महिला पत्रकार ने ट्विटर पर कैब सेवा प्रदाता कंपनी उबर के साथ हुए एक ‘खौफनाक अनुभव’ साझा किया है। पत्रकार का कहना है कि कैब के ड्राइवर ने ग्रेटर नोएडा एक्‍सप्रेस-वे पर एक सुनसान इलाके में अचानक गाड़ी रोक दी और अपने दोस्‍तों को फोन करने लगा। पत्रकार ने घटना की शिकायत उबर से की तो कंपनी ने आठ घंटे बाद जवाब देते हुए इसे ‘दुर्भाग्‍यपूर्ण’ घटना बताया। इंडिया टुडे समूह के लिए काम करने वाले अनन्‍या भट्टाचार्य ने मंगलवार (11 जुलाई) रात को एक के बाद एक ट्वीट कर पूरी कहानी बताई। अनन्‍या के अनुसार, मंगलवार रात करीब 10.55 बजे कार में सवार होने के बाद उसे ‘अल्‍कोहल और पान की गंध’ महसूस हुई। भट्टाचार्य के अनुसार, पांच मिनट बाद ही ड्राइवर ने ग्रेटर नोएडा के एक सुनसान हिस्‍से पर कार रोक दी। पूछने पर ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी में पेट्रोल खत्‍म हो गया है। अनन्‍या ने लिखा है कि ‘जहां उसने कार रोकी, वहां अंधेरा था और वह इलाका अपराध के लिए बदनाम है।’ पत्रकार के अनुसार, ड्राइवर ने अपने मोबाइल से किसी को फोन किया और पेट्रोल पंप से तेल लाने को कहा। पत्रकार के अनुसार, ड्राइवर ने फोन पर कहा कि कार में एक ‘औरत’ है। अनन्‍या ने इस मौके पर अपनी दोस्‍त को फोन किया और उस जगह आने को कहा।

Had the most harrowing experience of my life. If you’re a woman travelling alone in NCR, and trusting @Uber_India to get you home, read.

— Ananya Bhattacharya (@ananya116) July 11, 2017