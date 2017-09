IND vs AUS: मैच से पहले ही मोहम्मद कैफ ने कहा कुछ ऐसा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को लग सकती है मिर्ची

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की सीरीज का चौथा वनडे बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। टीम इंडिया सीरीज पर 3-0 से पहले ही कब्जा जमा चुकी है। परफेक्ट-10 के लिए विराट कोहली की टीम को ये मैच जीतना ही होगा। आज तक भारत कभी लगातार 10 वनडे मैच नहीं जीत पाया है। अगर आज भारत जीतता है तो विराट कप्तानी में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी और राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ देंगे। धौनी और द्रविड़ की कप्तानी में भारत लगातार 9 मैच जीत चुका है। इन सबके बीच मैच शुरू होने से ठीक पहले टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ मे कुछ ऐसा कह दिया है जिसे देख ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को मिर्ची लग सकती है।

दरअसल हुआ ये कि चौथे वन डे में ऑस्ट्रिेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीता। टॉस जीतकर स्मिथ ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। स्मिथ के इसी फैसले के तुरंत बाद मोहम्मद कैफ ने ट्वीट करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम की चुटकी ली। कैफ ने लिखा- ऑस्ट्रेलिया ने कोहली को वो दे दिया जो कोहली पसंद करते हैं, उम्मीद है भारत ऑस्ट्रेलिया को वो देगा जो उन्हें पसंद है, व्हाइटवॉश।

Aussies giving Kohli what he loves. Chasing. Wishing India gives Aussies what the Aussies used to love, Whitewash !#INDvAUS

