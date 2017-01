PM मोदी के खिलाफ फतवा जारी करने वाले इमाम ने दी लाइव चैनल पर तारिक फतह की गर्दन काटने की धमकी

कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम ने लाइव चैनल पर बैठकर गर्दन काटने की बात कह डाली। (pic grab from video)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फतवा जारी करने के एक दिन बाद कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम ने लाइव चैनल पर बैठकर गर्दन काटने की बात कह डाली। इमाम मौलाना नूरूर रहमान बरकती जी टीवी के शो में अपने विवादास्पद बयान को लेकर हो रही चर्चा में भाग ले रहे थे यहीं बोलतो बोलते पैनल पर अपने साथ मौजूद मशहूर पाकिस्तान मूल के कैनेडियाई लेखक तारिक फतह को गर्दन काटने की धमकी उन्होंने दे डाली। इसके अलावा भी इमाम ने चर्चा के दौरान कई आपत्तिजनक बातें कही है। मौलाना इससे पहले बांग्लादेश मूल की लेखिका तस्लिमा नसरीन की गर्दन काटने पर इनाम भी रख चुके हैं। इमाम ने रविवार को सामने आए एक वीडियो में कहा कि पीएम मोदी ने नोटबंदी के जरिए लोगों को ‘ठगा’ है। इमाम ने फतवा जारी करके कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर और दाढ़ी मुंडेगा उसी 25 लाख रुपए दिए जाएगा। मौलवी का फतवा जारी करते हुए वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मौलवी के साथ टीएमसी सांसद इदरीस अली भी बैठे थे। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब मौलवी ने फतवा जारी किया तो टीएमसी सांसद ने तालियां बजाईं। वीडियो में पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है, ‘ममता लाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ’।..

फतवा जारी करते हुए कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम सैयद मोहम्मद नुरूर रहमान बरकती ने कहा, ‘रोजाना लोग परेशान हो रहे हैं और समस्या का सामना कर रहे हैं। मोदी समाज और निर्दोष लोगों को नोटबंदी के जरिए ठग रहे हैं और कोई भी नहीं चाहता कि वह प्रधानमंत्री पद पर बने रहें। पीएम मोदी का सिर और दाढ़ी मूंडने वाले को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे।’ साथ ही मौलवी ने बोला का कि लोग ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। भाजपा ने इमाम की गिरफ्तारी की मांग की है। ‘फतवा’ करार देते हुए भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, ‘‘हमारी मांग है कि ममता बनर्जी तत्काल उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दें। हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा बहुत निंदनीय है। जब उन्होंने फतवा जारी किया तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद इदरीस अली उनके बगल में बैठे थे।’

First Published on January 10, 2017 5:49 am