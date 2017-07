मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा का पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला, कहा- भारत को हिंदू पाकिस्तान बनता देख चिंता होती है

मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा है कि भारत को हिदू पाकिस्तान बनता देख मुझे चिंता हो रही है। गुहा ने पीएम मोदी और आरएसएस के संबंधों पर भी हमला करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री ने पिछले तीन सालों में आरएसएस जैसी संस्था से उचित दूरी बनाई है। रामचंद्र गुहा ने ये बातें पत्रकार बरखा दत्त को दिये एक इंटरव्यू में कही। आपको बता दें कि रामचंद्र गुहा देश के जाने-माने इतिहासकार और लेखक हैं। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी वो उनके नेताओं और पार्टी के क्रियाकलापों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। इस वजह से उन्हें दोनों खेमों के क्रोध का कोपभाजन भी बनना पड़ता है। गुहा का वो बयान भी अखबारों की सुर्खिया बना था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रसे बिना नेता की पार्टी है और नीतीश कुमार बिना पार्टी के नेता, बेहतर होगा कि कांग्रेस नीतीश को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे।

पत्रकार बरखा दत्त ने रामचंद्र गुहा के साथ अपने इंटरव्यू का एक छोटा सा अंश ट्विटर पर अपलोड किया है। इस वीडियो में रामचंद्र गुहा कह रहे हैं कि इस देश को नेहरू और गांधी ने बनाया है लेकिन आज जिस तरह के हालात हैं उसे देख कर मुझे चिंता होती है कि भारत कहीं हिंदू पाकिस्तान ना बन जाए। वीडियो में दिख रहा है कि गुहा कहते हैं- मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पीएम मोदी 24*7 काम करते हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि पिछले तीन सालों में आरएसएस से दूरियां बनाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया।

