अमरनाथ हमले पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बोला कुछ ऐसा कि लोगों ने कह दिया- अगली बार तू पक्का हारेगा

जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने सोमवार रात एक बस पर हमला कर दिया जिसमें छह महिलाओं समेत गुजरात के सात अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई जबकि 32 अन्य घायल हुए। वर्ष 2000 के बाद से यह इस सालाना तीर्थयात्रा पर सबसे घातक हमला है।पुलिस ने कहा कि रात करीब आठ बजकर 20 मिनट पर जीजे 09 जेड 9976 पंजीकरण संख्या वाली बस पर खानबल के पास उस समय हमला हुआ जब वह जम्मू जा रही थी। देश में चारों तरफ इस आतंकी हमले की निंदा हो रही है। देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हमले की निंदा की है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बारे में कुछ ऐसा कह दिया कि लोग उनपर ही टूट पड़े। कुछ यूजर्स ने तो ये तक लिख दिया कि हमारे निंदा मंत्री पगला गए हैं तो कुछ ने लिख दिया कि अगली बार तू पक्का हारेगा। दरअसल गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा- कश्मीर के लोगों ने अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है, ये दर्शाता है कि अभी भी कश्मीरियत बहुत हद तक जिंदा है।

The people of Kashmir have strongly condemned the terror attack on Amarnath yatris. It shows the spirit of Kashmiriyat is very much alive. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 11, 2017

The attack on Amarnath Yatris is a cowardly act of terror. Heartening to see the whole nation stand united against terrorism. pic.twitter.com/JglOdZWU34 — Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 11, 2017

केंद्रिय गृह मंत्री के इस ट्वीट पर लोगों ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दी। एक यूजर ने लिखा- ये देश के सबसे घटिया गृहमंत्री हैं, इनसे किसी तरह की उम्मीद करने से अच्छा हम लोग इस्लाम कुबूल कर लें। वहीं भाजपा के पूर्व सांसद बलबीर पुंज ने भी राजनाथ सिंह के इस ट्वीट की आलोचना करते हुए लिखा कि गृहमंत्री का ये बयान फिजूल का है, कश्मीरी लोग ऐसा माहौल बना देते हैं ताकि आतंकी इस तरह की कायरतापूर्ण हरकत को अंजाम दे सकें।

यार आप ठाकुर ही हो ?? संघ की शाखाओं में गए कभी ? ये घिघियाहट

ये आत्मसमर्पण

ये ठीठपना तो नही सिखाता संघ

शर्म करिये कृपया शर्म करिये — त्रिजटा (@trijata7) July 11, 2017

This condemnation is meaningless. They are responsible for creating an atmosphere resulting in this cowardly attack. — Balbir Punj (@balbirpunj) July 11, 2017

उम्र हो गई है ? तेज़ नही बचा ? इच्छाशक्ति नही रही ? तो क्यों आडवाणी बनने पर तुले हो आपने साठ चौरासी का नाम डुबोकर रख दिया इस बयान से — त्रिजटा (@trijata7) July 11, 2017

वहीं कुछ और यूजर्स ने लिखा कि भारत का इतिहास आप लोगों को देश के गुनहगारों के तौर पर याद रखेगा। एक यूजर ने लिखा कि ये जुमलेबाजों की सरकार है, यहां हज पर जाने वालों को सब्सिडी मिलती है और अमरनाथ यात्रियों की जान ले ली जाती है।

ये जुमलो की सरकार है, हज यात्रा के लिए सब्सीडी मिलती है, और अमरनाथ यात्रा पर गये लोग जिन्दा भी नहीं बचते। — Vishnoi (@NarendrkVishnoi) July 11, 2017

Watch CM @narendramodi teaching technique to tackle terrorism and enjoy.. feku.. pic.twitter.com/VRo2uFBBMF — Saloni (@Saloni_shines) July 11, 2017

Hum yaha Kashmiriyat waalo ki le rahe hai….. Aur aap Tel laga rahe ho!! 2019 Door nai hai Sir. — Kuchh bhi…. (@ParasGhosh) July 11, 2017

Ninda Mantri Pagla gaye

Rajputana Gang Check karo ek baar real mai sathi hai aapka ye, ye bekar mai lad rhe thehttp://t.co/0FkNWQIWKX — Rohit

