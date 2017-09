GST पर क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ऐसा ट्वीट किया कि होने लगा वायरल

टीम इंडिया में ऑफ स्पिनर रहे हरभजन सिंह मैदान के बाहर भी अकसर चर्चा में बने रहते हैं। इस बार हरभजन सिंह ने जीएसटी को लेकर कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। हरभजन ने ट्वीट कर लिखा है कि रेस्टोरेंट में बिल का पेमेंट करते समय ऐसा लगा कि जैसे उनके साथ केंद्र और राज्य सरकारों ने भी खाना खाया है। ट्विटर पर उनके ट्वीट करते ही लोगों ने इस पर खूब प्रतिक्रियाएं दी। आपको बता दें कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में दूसरे टैक्सों को खत्म कर दिया है और अब स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी ही लिया जाता है। नए नियम के मुताबिक रेस्टोरेंट में 12 फीसदी स्टेट जीएसटी और 18 फीसदी सेंगमेंट का टैक्स लिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जीएसटी का नियम सभी होटलों और रेस्टोरेंट में लागू किया जा रहा है। यह उन्हीं पर लागू है जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया है।

While making payment of bill after dinner in restaurant, it feels like state govt & central govt both had a dinner with us…

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) September 27, 2017