हरभजन सिंह का ट्वीट देख बोले लोग- जल्द ही देशद्रोहियों की लिस्ट में शामिल होगा आपका नाम

देश भर में बढ़ते पेट्रोल के दाम पर क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ट्वीट किया। हरभजन के ट्वीट पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शन आए। हरभजन सिंह ने लिखा था कि बीयर और पेट्रोल दोनों ही 80 रुपए के हो गए हैं। ऐसे में तय करना होगा कि झूमना है या फिर घूमना है। हरभजन सिंह ने ऊपर ही साफ किया था कि यह सिर्फ मजाक है। उनको फॉलो करने वाले कई लोगों ने इसे मजाक की ही तरह लिया और उनके साथ सरकार पर चुटकी ली। लेकिन कुछ लोगों ने इसे तंज समझा और लिखा कि आने वाले दिनों में हरभजन सिंह को भी देशद्रोही करार दिया जा सकता है। कुछ लोग यह बात मजाक के रूप में भी कह रहे थे।

कई लोगों ने हरभजन के ट्वीट की तारीफ भी की। एक ने लिखा पाजी आपका यही अनोखापन अच्छा लगता है। सरकार चाहे जिसकी हो आम आदमी की परेशानियों की बात जरूर पोस्ट करते हो। दूसरे ने हरभजन के सपोर्ट में पोस्ट किया सर जी आप भी मोदी विरोधी, हिन्दू विरोधी एवं राष्ट्रद्रोही का प्रमाणपत्र लेने के मूड में हैं क्या ?? अगले ने पूछा कि क्या लोग अब वर्ल्ड जितवाने वाले लोगों को भी देशद्रोही कहने लगेंगे? एक ने लिखा फिरकी वाले होकर सबकी फिरकी ले रहे हो।

बता दें कि 12 सितंबर को दिल्ली में पेट्रोल 70 रुपये 38 पैसे और डीजल 58 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। जबकि मुंबई में पेट्रोल की दर 79 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल की दर 62 रुपये 37 पैसे थी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा था कि राज्यों द्वारा वैट की दर बढ़ाये जाने से पेट्रोल महंगा बिक रहा है। धर्मेन्द्र प्रधान ने जीएसटी काउंसिल से अपील की है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि पूरे देश में इसकी कीमतें एक जैसी हो सके।

हरभजन सिंह ने यह ट्वीट किया था

इसपर ऐसे-ऐसे रिएक्शन आए

Are ye to chalta hai, hazaro ki dawai le sakte ho to ₹80 ka petrol nahi… Pakistan jao sasta chahiye to.

— INDIAN (@sumeetd02) September 19, 2017