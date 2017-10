भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह (भज्जी) को हाल ही में सिख धर्म पर लोगों ने ज्ञान देने की कोशिश की है। बता दें कि हरभजन सिंह ने रविवार को अपनी पत्नी की करवाचौथ पूजन वाली एक तस्वीर ट्विटर हैंडल पर शेयर की जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरु कर दिया है। देशभर की महिलाओं ने करवाचौथ के अवसर पर अपने पति की लम्बी आयु के लिए करवाचौथ का व्रत रखा था लेकिन हरभजन सिंह और उनकी पत्नी अभिनेत्री गीता बसरा को इस त्योहार को मनाना भारी पड़ गया। हरभजन सिंह ने अपनी पत्नी की फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया करवाचौथ की शुभकामनाएं बीवी.. अब खाओ-पीओ मौज करो, मुझे पता है बड़ी भूख लगी होगी। हरभजन के इस ट्वीट पर लोगों ने उनसे कहा कि करवाचौथ का व्रत सिख धर्म का हिस्सा नहीं है।

इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा बहुत बुरा लग रहा है यह देखकर की कोई पंजाबी इस तरह का पाखंड कर रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनुसार यह पाखंड ही है। एक ने लिखा पाजी आप सरदार हो और यह सब हमारे पंथ में स्वीकार नहीं किया जाता। इस तरह कई लोगों ने भज्जी को सिख धर्म का ज्ञान देने की कोशिश की लेकिन इन लोगों को उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। हरभजन ने लिखा कौन से ग्रंथ में लिखा है ये न करो वो न करो, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह मत करो, अच्छा इंसान बनो वही सबसे बड़ा धर्म है।

इसके बाद एक यूजर ने लिखा कृपया आप अपने प्रति सच्चे बन रहो और तब सभी को जवाब मिल जाएगा। भज्जी कुछ भी बेहूदा मत बोलो जब आपको ज्ञान नहीं है। इस यूजर को जवाब देते हुए हरभजन ने लिखा लो भाई और एक आया ज्ञान देने। मिस्टर सिंह नाम के एक यूजर ने भज्जी को पंजाबी में ट्वीट करते हुए लिखा तुम्हें मेडल मिल गया करवाचौथ मनाकर, वैसे भी तू किसी भी एंगल से सिख नहीं लगता। इसका बहुत ही मजेदार जवाब देते हुए हरभजन ने लिखा जियो सिंह साहब, आपका मेडल आपको पहुंच जाएगा, खुश रहो, अब सो जाओ, सो जाओ रुलाओगे क्या इतने ट्वीट्स करके, सच्चाई का मेडल आपको जाता है।

Happy karwa chaouth biwi@Geeta_Basra now khao piyo moaj karo I am sure badi bukh lagi hogipic.twitter.com/6opQbjmDxq — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 8, 2017

Please be honest towards yourself n then everyone will get the answer. Don’t utter nonsense when u don’t have any knowledge Bhajji — gurdeep rekhi (@gurdeeprekhi) October 8, 2017

have proper knowledge before you say http://t.co/NqyljXIuHh rakhna, ya vart rakhna is prohibited in sikh religion cause it is andhvishvas — Jagupa (@Jagupa3) October 8, 2017

Tenu mil gya medal karwa chauth mna ke..waise v sikh ta tu kise paseyon lagda v ni hun. — Mr.Singh (@Mr_singhhhhh) October 8, 2017

