बाबा रामदेव ने हरभजन सिंह से लड़ाया पंजा

छत्तीसगढ़ के भिलाई क्रिकेट लीग के उदघाट्न मैच के लिए हरभजन सिंह और बाबा रामदेव भिलाई पहुंचे। वहां के पन्त स्टेडियम में बाबा रामदेव और क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पंजा लड़ाया। बाबा रामदेव और हरभजन सिंह को पंजा लड़ाते देख वहां मौजूद लोग काफी उत्साहित हो गए। पंजा लड़ाने का तो कोई नतीजा नहीं निकला लेकिन बाद में बाबा रामदेव ने हरभजन को खुशी में उठा जरूर लिया। वैसे ये पहली नहीं है जब बाबा रामदेव ने इस तरह सार्वजनिक स्थल पर इस तरह को कोई काम किया है। इससे पहले एक कार्यक्रम के दौरान बाब रामदेव और रणवीर सिंह में इसी तरह की उठा पटक हुई थी। जिसमें बाबा रामदेव ने रणवीर सिंह को कंधे पर उठा लिया था। इस घटना पर बोलते हुए बाबा रामदेव ने कहा था कि योग से शरीर में चुस्ती आती है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की कई हस्तियां आज योग कर रही हैं।

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को योग सिखाने के सवाल पर उन्होंने कहा, ”एक शो में रणवीर सिंह मुझसे डांस कराना चाह रहा था। मैं फक्कड़ आदमी, सूर्य नमस्कार करने वाला। मैंने उसे उठाकर तीन बार हवा में घुमा दिया। उसकी गर्दन में चोट आ गई।” दरअसल, पिछले दिनों दिल्ली में एक मीडिया हाउस के प्रोग्राम के दौरान बाबा रामदेव ने रणवीर सिंह के साथ मुकाबला किया था। इसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बाबा रणवीर को कंधे पर घुमाते दिखे थे। जयपुर में आयोजित भास्कर उत्सव में बाबा रामदेव ने कहा कि जो लोग पतंजलि का आटा खाते हैं वो मजबूत होते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग आटा बनाते हैं वो खानेवाले से ज्यादा मजबूत होते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 12, 2017 4:54 am