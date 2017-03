कार में डांस कर रही इस लड़की को बताया जा रहा है गुरमेहर कौर, जानिए क्या है इस वीडियो का सच

दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में एबीवीपी और एसएफआई के कार्यकार्ताओं बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा गर्माया हुआ है और अब एक नई चीज सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें एक लड़की कुछ तरल पदार्थ पीकर चलती गाड़ी में खूब डांस कर रही है। वहीं इस वीडियो को यह कहकर वायरल किया जा रहा है कि इसमें शराब पीकर नाचने वाली लड़की गुरमेहर कौर है। वीडियो को एडिट करके फ़ेसबुक और व्हाट्सएप पर फैलाया जा रहा है। वीडियो के साथ एक मैसेज भी दिया गया है कि, “मैं नहीं दारू पी रही हूं मेरी ज़बान पी रही है, शराब शबाब और मस्ती, यही है वामपंथी चरित्र”।

यूट्यूब पर यह वीडियो किसी एक लिंक से नहीं बल्कि कई लिंक्स से मौजूद हैं। चार मिनट लंबा यह वीडियो दुबई का है और इसमें एक लड़की नुसरत फ़तेह अली ख़ान के गीत पर कार में डांस करती हुई नजर आ रही है। वहीं यह वीडियो कितना पुराना है यह कहना थोड़ा मुशकिल है क्योंकि इसके ढेरों लिक्स यूट्यूब पर मौजूद है लेकिन अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यह वीडियो 6 महीने या उससे ज्यादा पुराना हो सकता है। वहीं वीडियो में दिख रही लड़की की शक्ल किसी भी तरह से गुरमेहर कौर से नहीं हुई नजर नहीं आती। वहीं यह वीडियो भारत में नहीं बनाया गया है इसका अंदाजा कार के स्टीयरिंग व्हील को देखकर भी लगाया जा सकता है।

वायरल वीडियो

कार का स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड में है जबकि भारत राइट हैंथ ड्राइव कंट्री है और वीडियो में कार के अलावा ट्रैफिक राइट साइड में चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा वीडियो में जिस बोतल से लड़की तरल पदार्थ पी रही है, उस पर दुबई की एक पानी की कंपनी का निशान नजर आ रहा है। ऐसे में ये दावा सही लगता है कि वीडियो दुबई का है। इस फेक वीडियो के जरिए गुरमेहर को दोबारा ट्रोल किया गया लेकिन वीडियो की सच्चाई जल्द ही सामने आ गई। लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा और शहीद जवान की बेटी ने सोशल मीडिया पर एबीवीपी के खिलाफ- ‘मैं एबीवीपी से नहीं डरती’ नाम से कैंपेन शुरू किया था जिसके बाद वह सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुई थी।

देखें वीडियो

