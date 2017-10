‘फ्री स्पीच की समर्थक’ गुरमेहर कौर के खिलाफ लिखा तो भड़क गईं, युवाओं को दे डाली धमकी

दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा गुरमेहर कौर तो आपको याद होंगी? गुरमेहर जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले में शहीद हुए आर्मी अफसर की बेटी हैं जो तब सुर्खियों आईं जब एक वीडियो में उन्होंने प्लेकार्ड के जरिए कहा था, ‘पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा, जंग ने उन्हें मारा।’ वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें खासा ट्रोल किया गया और हत्या की धमकी भी गईं। तब गुरमेहर के समर्थन में सैकड़ों लोग आए। उन्हें राष्ट्रीय मीडिया में बड़े पैमाने पर जगह दी गई। इस दौरान जो खिलाड़ी उनसे सहमत नहीं थे उन्होंने गुरमेहर को ट्रोल किया। तब हालात ऐसे हो गए थे कि गुरमेहर से असहमत होना एक अपराध हो गया था। पूरा घटनाक्रम इस साल फरवरी का है। लेकिन घटना के करीब आठ महीने बाद डीयू की ये छात्रा एक बार फिर सुर्खियों में छा गई है।

इस बार वजह अलग है। दरअसल अभिव्यक्ति की आजादी और यंग इंडिया की आइकन बनी गुरमेहर ने अब ऐसी शिकायत की है जिसकी समर्थक कथित तौर पर वो खुद है। गौरतलब है कि डीयू की छात्रा ने एक ऑनलाइन पोस्ट पसंद नहीं आने पर युवाओं को धमकी दी है। पीड़ित युवा गरमेहर से उम्र में छोटे हैं। गौरतलब है कि ये युवा फेसबुक पेज Squint Neon और dared चलाते हैं। इन युवाओं ने फेसबुक उन तस्वीरों को शेयर किया जिसमें गुरमेहर एक तख्ती लिए नजर आ रही हैं। तस्वीरों में गुरमेहर की आलोचना की गई थी। जवाब में गुरमेहर ने लिखा, ‘सभी तस्वीरों को हटाने के लिए मैं आपको एक घंटे का समय देती हूं। मैं पहले ही पुलिस को इन पोस्ट का लिंक भेज चुकी हूं।’

