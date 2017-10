ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों का दावा- अडानी पर रिपोर्ट बनाने गए थे, गुजरात पुलिस ने डरा धमका कर भगाया

भारत में कुछ ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों पुलिस की बदसलूकी का मामला सामने आया है। दरअसल कुछ ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार वहां सबसे बड़ी कोयला खदान परियोजना पर काम कर रहे अडानी ग्रुप के पर्यावरण तथा अन्य ट्रैक रिकॉर्ड की जाँच करने गुजरात आए थे, लेकिन यहां उन्हें पुलिस की तगड़ी पूछताछ और धमकियों का सामना करना पड़ा। ये पत्रकार ऑस्ट्रेलिया के ‘4 कार्नर्स ’ चैनल के थे। फिलहाल यह टीम अपना काम पूरा करके वापस चली गई है। 4 कॉर्नर रिपोर्टर स्टीफ़न लॉँग के मुताबिक वे गुजरात मे मुंद्रा पहुंचकर अपना काम कर रहे थे, लेकिन अगले ही दिन पुलिस उनके होटल पहुंच गई। वे भारत में किए गए तमाम इंटरव्यू और फुटेज को बचाने की कोशिश करने लगे।

“Everybody was avoiding the ‘A’ word – Adani.” The #4Corners crew were questioned on and off for 5 hours by Indian police: pic.twitter.com/GkjByUCPc0

— 4corners (@4corners) October 2, 2017