फोटोशॉप्ड तस्वीर शेयर कर ट्रेवल ब्लॉगर फैन्स को कर रही थी गुमराह, ऐसे पकड़ी गई गलतियां

जानीमानी ग्लैमरस ट्रेवल ब्लॉगर एमेलिया लियाना हमेशा नई-नई जगहों पर घूमते हुए नजर आती हैं। वे अपने सफर की हर तस्वीर सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्ताग्राम पर शेयर करती है। लोग लियाना द्वारा शेयर की गई तस्वीरों को देखकर सोचते थे कि इतनी सुंदर तस्वीरे आखिर वे कैसे अपने कैमरे में कैद कर लेती है लेकिन लोग नहीं जानते थे कि लियाना जो तस्वीरे डालती हैं वो फोटोशॉप्ड होती है। लियाना की यह चोरी कैसे पकड़ी गई आज आपको हम बताने जा रहे है। हाल ही लियाना भारत आई थी। यहां पर लियाना कई इतिहासिक धरोहरों पर घूमी, जिनमें से एक ताजमहल भी है।

ताजमहल की यादों को लियाना ने फोटो के रूप में अपने कैमरे में कैद कर लिया। लियाना ने ताजमहल की एक तस्वीर अपने इंस्ताग्राम पर शेयर की और लिखा ताजमहल के अनुभव के लिए भारत पहले स्थान पर है और ये एक बहुत ही अच्छा सफर था। बहुत भाग्यशाली हूं कि अपनी खूबसूरत दुनिया घूम रही हूं। इस फोटो को देखोगे तो आपको इसमें सामान्य तस्वीर के मुकाबले कुछ भी अलग नहीं दिखाई पड़ेगा लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसकी सच्चाई सामने आएगी। इंडिया टाइम्स के अनुसार इस मोन्यूमेंट में कोई भी प्रतिष्ठित सीमा चिन्ह नजर नहीं आ रहा है। लियाना की जो परछाई है वह पानी में नजर नहीं आ रही है और सबसे बड़ी बात तो यह कि जिन दिनों में लियाना ताजमहल घूम रही थी उस समय वहां पर रेनोवेशन का काम चल रहा था लेकिन इस तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है।

इस तरह की फोटोशॉप्ड की हुई यह एक तस्वीर नहीं है। लियाना ने अपने इंस्ताग्राम पर ऐसी कई तस्वीरें पहले भी शेयर की है। इसी तरह उन्होंने एक तस्वीर और शेयर की जिसे वे मैनहेट्टन के रॉकरफैल्लर सेंटर बता रही थी लेकिन उनके एक फोलोअर ने अपने पैनी नजर से बता दिया कि यह रॉकरफैल्लर सेंटर की तस्वीर नहीं है क्योंकि इसमें फ्रीडम टावर गायब है जिसे चार साल पहले ही बनाया गया है। इस फोलोअर ने लिखा लियाना एक रिफलेक्शन वाले शीशे के सामने खड़ी है और यह एक फोटोशॉप्ड तस्वीर है। इस तरह ऐसी कई तस्वीरें हैं जो लियाना के फर्जीपने की पोल खोलती हैं। इन तस्वीरों में गलतियां दिखाते हुए कई यूजर इसपर अपनी प्रतिक्रियाए भी दे रहे है।

How did the window reflect the back of Amelia Liana’s arm exactly? Some dodgy af photoshopping going on therepic.twitter.com/OqXS01dE7W

— Emma-Louise Dean (@DinosBeauty) July 15, 2017