इस लड़की की फोटो ने सोशल मीडिया पर उड़ाए लोगों के होश, आप भी रह जाएंगे हैरान

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फोटो खूब वायरल हो रहा है। 9 जनवरी को सोशल मीडिया पर अपलोड की गई इस फोटो को तीन लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। पिछले साल के आखिर में भी कुछ इसी तरह की फोटो सामने आई है, जिसमें कुछ खामी थी, जिसे ढूंढने में लोग चकरा गए थे। इसी तरह ही यह तस्वीर भी है। फोटो में एक महिला जैकेट और जूते पहने बैठी हुई है और उसके आसपास कुछ चीजें रखी है। इस फोटो में एक अजीब चीज है जिसे देखकर लोग घूम गए हैं। अब आप ऊपर दी गई तस्वीर को ध्यान से देखिए, और सोचिए, इसमें क्या समस्या है, क्योंकि बिना समस्या के यह वायरल हो ही नहीं सकती थी।

सोशल नेटवर्किंग साइट Imgur पर AMassiveTRexHoldingaBaby नाम के एक यूजर ने इस फोटो को पोस्ट किया है। इस फोटो में क्या अजीब है इसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। फोटो शेयर करने वाले शख्स ने इसके साथ कैप्शन भी दिया है। कैप्शन में लिखा है कि इस तस्वीर को घूरते रहना जायज़ है, क्योंकि मेरे दिमाग को भी पूरा एक मिनट लगा, यह समझने में कि दरअसल हो क्या रहा है। ध्यान देखने पर आपको पता चलेगा कि इस लड़की के तीन टांगे दिखाई दे रही हैं। इस पोस्ट को लेकर लोगों की ओर से प्रतिक्रियाएं भेजी गई हैं।

इससे पहले 6 लड़कियों की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। फोटो में दिख रहा था कि पांच लड़कियां सोफे पर बैठी हैं और एक लड़की सोफे के ऊपर बैठी है। सब लड़कियां ड्रिंक कर रही हैं। इस फोटो में कुछ हैरान कर देने वाला छिपा था। दरअसल सोफे के ऊपर बैठी लड़की के पैर तो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं लेकिन सोफे पर बैठीं लड़कियों में से एक लड़की के पैर गायब हैं। आसानी से देखने पर पता भी नहीं चल रहा कि किस लड़की के पैर गायब हैं।

First Published on January 14, 2017 11:55 am