मनीष सिसोदिया के सामने रो-रोकर किसकी शिकायत कर रही है यह लड़की, देखिए

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे मनीष सिसोदिया का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। सिसोदिया एक स्कूल में बच्चों के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान सिसोदिया बच्चों के साथ मंच पर मौजूद थे। इसी दौरान सिसोदिया ने कुछ बच्चों से एक सवाल भी पूछा। उन्होंने बच्चों से पूछा कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए या फि शिक्षा क्यों हासिल करनी चाहिए? इस सवाल पर बोलते हुए पहले एक लड़की ने जवाब देना शुरू किया लेकिन वह अपनी बात कहते हुए रो पड़ी। भावुक हो उठी लड़की दरअसल अपने स्कूल के कुछ दूसरे बच्चों की शिकायत करने लगी। लड़की ने रोते हुए कहा कि हमारे माता-पिता हमें पढ़ने-लिखने के लिए भेजते हैं न कि घूमने फिरने के लिए। इसी लिए हमें पढ़ना चाहिए।

लड़की ने रोते हुए आगे कहा, “हमें पढ़ना चाहिए और कुछ और नहीं करना चाहिए ताकी हमारे मां-बाप यहां हमें देखकर खुश हो सके। आधे से ज्यादा बच्चे तो यहां पर किसी न किसी के साथ घूमते-फिरते रहते हैं।” बता दें मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। वहीं हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने मंत्रालयों में फेरबदल किए हैं। मनीष सिसोदिया के विभागों में भी फेरबदल किया गया। जल संसाधन मंत्री राजेन्द्र गौतम से पर्यटन मंत्रालय लेकर सिसोदिया को दे दिया गया। इसके अलावा सिसोदिया से राजस्व विभाग और सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार का प्रभार भी वापिस ले लिया गया। सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री ने केजरीवाल से कुछ मंत्रालय वापस लेने का अनुरोध किया था हालांकि वह शिक्षा, वित्त और अन्य विभागों का कामकाज अब भी देखते रहेंगे।

A girl gets emotional while answering a question asked by Edu Min @msisodia about “Why do we study or get education ? ” pic.twitter.com/9TgTaRwdQF

