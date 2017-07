इंडियन क्रिकेटर और आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के कप्तान गौतम गंभीर हाल ही में दूसरी बार प्यारी सी बेटी के पिता बने हैं। जहां उनके दोस्त और प्रशंसकों ने उन्हें ढेर सारी बधाई दीं। वहीं बुधवार (12 जुलाई, 2017) को बाएं हाथ के बल्लेबाज गंभीर ने अपनी दोनों बेटियों की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। ट्विटर के माध्यम से ही उन्होंने प्रशंसकों को अपनी दोनों बेटियों के नाम बताए। तस्वीर शेयर करते हुए गंभीर ने लिखा, ‘छोटी सी राजकुमारी जो हमारे दिलों पर राज करती हैं। आजीन और अनैजा।’ गंभीर ने जिस तस्वीर को शेयर किया है उसमें आजीन ने अपनी छोटी बहन अनैजा को गोद में ले रखा है। तस्वीर में दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। दूसरी तरफ कई ट्विटर यूजर्स ने इसपर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर लिखते हैं, ‘कितना प्यारा नाम रखा है आपने गौतम। भगवान हमेशा उनकी हिफाजत करे। बहुत सारा स्नेह।’ उर्वशी लिखती हैं, ‘दोनों को बहुत प्यार करें। उस दिन का इंतजार नहीं कर सकती जब दोनों आपको अपने इशारों पर घुमाएंगी और गर्व महसूस करेगी की उनके आपके जैसे पिता हैं। भगवान इनकी हिफाजत करें।’ रोनाली दास लिखती हैं, ‘वाह! कितना प्यारा नाम है। दोनों ही बहुत प्यारी हैं।’

गौतम गंभीर फैन क्लब ट्वीट कर लिखते हैं, ‘कितने प्यारे नाम हैं। दोनों ही सचमुच कितनी प्यारी और अलग हैं।’ मधुमिता लिखती हैं, ‘आजीन और अनैजा दोनों ही कितनी प्यारी हैं। लव यू गंभीर।’ एक अन्य यूजर लिखते हैं, ‘टनों के हिसाब से स्नेह। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपकी दोनों बेटियों के लिए भी ढेर सारा स्नेह। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ्य रहिए।’

Two little princess who rule our hearts,

Aazeen and Anaiza! pic.twitter.com/7Ld8T7gYnm

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) July 12, 2017

Suchh a beautiful name Gauti!! The two angels of our life, ur two bundle of joy.. God bless them always 🙂 🙂 Loads of love — Madhushmita Das (@GautianMadhu) July 12, 2017

Lotsa love to both the pretty souls !! May god bless them, wish them a life filled with wonders & happiness…Aazeen & Anaiza — Amrit Walia #GGia (@AhluwaliaAmrit) July 12, 2017

Love to both bundle of joy..cant wait 4 d day when both will see ur gestures n feel so proud to hve u as father..god bless aazeen n ANAIZA — urvashi parabtani (@gautian_urvashi) July 13, 2017

Woww!!! This is such a sweet Adorable name. Lots of love to Aazeen and Anaiza. — Sushree Ronali Dash (@SushreeRonali) July 12, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 13, 2017 6:56 pm