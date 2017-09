ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक लगाने वाले कुलदीप को गौतम गंभीर ने दिया ये स्पेशल मैसेज

कोलकाता के ईडन गार्डन में गुरुवार को खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे में कुलदीय यादव ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए हैट्रिक ली। कुलदीय यादव ने 54 रन देकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के तीन विकेट चटकाए। इस शानदार प्रदर्शन के बाद कुलदीप तीसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जिसने हैट्रिक ली है। कुलदीप के इस प्रदर्शन को लेकर काफी लोग उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। वहीं क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कुलदीप यादव की तारीफ करते हुए ट्विटर पर लिखा कोलकाता नाइट राइटर की नारंगी कलर की ड्रेस बीसीबीआई की ब्लू ड्रेस में बदल गई है लेकिन आपकी गेंदबाजी का रहस्य बिलकुल वहीं है… ब्रावो।

गौतम गंभीर के अलावा कई लोगों ने कुलदीप की तारीफ की। पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया आप इससे बेहतरीन हैट्रिक बॉल कहीं नहीं देख सकते कुलदीप यादव के सिवाए, युवा खिलाड़ी के लिए बहुत खुश हूं। सुरेश रैना ने लिखा 3 पर 3 और सभी छुट्टी करने वाली विभिन्न तरीके की गेंदबाजी, शाबाश, यही है कुछ करने का तरीका। शिखर धवन ने लिखा युवा कुलदीप यादव द्वारा बेहतरीन उपलब्धि, उसके लिए और भारत के लिए गर्व वाला क्षण, हैट्रिक के लिए बधाई। बीसीसीआई ने लिखा कुलदीप यादव के नाम हैट्रिक, कपिल देव और चेतन शर्मा के बाद कुलदीप यादव तीसरे हैट्रिक लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बने।

Colour of ur outfit may hav changed frm @KKRiders purple to @BCCI blue but d mystery around ur bowling remains d same….bravo @imkuldeep18 — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 21, 2017

You won’t see a better hat trick ball than that from Kuldeep Yadav! So happy for the young man.#HatTrick — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) September 21, 2017

A hat-trick for @imkuldeep18. He becomes the third Indian to achieve this feat, after Kapil Dev and Chetan Sharma #INDvAUS pic.twitter.com/1VNgiDUvzj — BCCI (@BCCI) September 21, 2017

Wonderful achievement by young Kuldeep. Proud moment fr him nd Indian cricket. Congrats on d hat-trick@imkuldeep18 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) September 22, 2017

3 in 3 and all of them through different modes of dismissal, that’s the way to do it! Shabash, @imkuldeep18Lets do a 5 for — Suresh Raina (@ImRaina) September 21, 2017

बता दें कि कुलदीप यादव गौतम गंभीर की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते थे। अपनी कामयाबी पर बात करते हुए कुलदीप ने कहा कि जब किसी ने उनका साथ नहीं दिया था तो गौतम गंभीर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उनका साथ दिया। कुलदीप ने कहा कि मैं गौतम गंभीर का बहुत शुक्रगुजार हूं। कुलदीप ने कहा कि मैं भारत के लिए सभी प्रतिस्पर्धाओं में खेलना चाहता था जिसके लिए मुझे गौतम गंभीर जैसे मेंटर की जरुरत थी। कुलदीप ने कहा कि मुझे 2012 में मुंबई इंडियन्स ने खरीदा था लेकिन इस सीजन में उन्हें खेलने का मौका ही नहीं मिला और वे बाहर बेंच पर बैठे रहे। 2014 में कुलदीप को गौतम गंभीर की कप्तानी में चैंपियन्स लीग में खेलने का मौका मिला जिसका उन्होंने फायदा उठाते बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। कुलदीप यादव को भारत का पहला चाइनामैन गेंदबाज कहा जाता है।

देखिए वीडियो

