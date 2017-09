मशहूर महिला पत्रकार ने ‘प्लेबॉय’ ह्यू हेफनर की मौत पर जताया दुखा, लोग बोले- सफेद साड़ी पहन लो

प्लेबॉय के संस्थापक और सेक्शुअल रेवलूशन सिंबल के तौर पर मशहूर ह्यू हेफनर का बुधवार को निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। 60 के दशक में पुरुषों के लिए नई तरह की मैगजीन लाकर उन्होंने सेक्शुअल रेवलूशन ला दिया था। इसके साथ-साथ उन्होंने अपना बिजनस एंपायर भी खड़ा किया। प्लेबॉय एंटरप्राइजेज ने एक बयान में कहा, ‘हेफनर को एक बार टाइम मैगजीन ने प्रफेट ऑफ पॉप हेडॉनिज्म कहा था, अपने घर पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली।’ हेफनर ने एक ऐसा ब्रैंड तैयार किया जिसने 20वीं सदी के आखिरी पांच दशकों के लिए सेक्शुअल कल्चर को न सिर्फ परिभाषित किया बल्कि उसे नई दिशा दी। यह मैगजीन आर्टिकल्स के अलावा खूबसूरत महिलाओं के लिए हमेशा जानी गई। ह्यू हेफनर के निधन पर मशहूर महिला पत्रकार व लेखिका शोभा डे ने कुछ ऐसा ट्वीट किया कि लोगों ने उन्हें ही खरी-खोटी सुना दी।

दरअसल हुआ ये कि शोभा डे ने ह्यू हेफनर के निधन के बाद ट्वीट करते हुए लिखा- दुनिया के सबसे बड़े प्लेबॉय का निधन हो गया। जन्नत की हूरें उनके स्वागत के लिए खुश होंगी।

The world’s biggest playboy passes away. The bunnies in heaven will be delighted to welcome him! Hugh Hefner RIP.

— Shobhaa De (@DeShobhaa) September 28, 2017