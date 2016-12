ISIS के चंगुल में फंसे केरल के पादरी ने लगाई पीएम मोदी से रिहाई की गुहार

मार्च में यमन में इस्लामिक स्टेट द्वारा अगवा किए गए केरल के फादर टॉम उझुन्नैल ने पोप फ्रांसिस और भारत सरकार से अपनी रिहाई के लिए एक एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में कैथोलिक पादरी ने भारत सरकार और पोप फ्रांसिस से रिहाई को लेकर बेहद भावुक अपील की है। क्रिसमस से एक दिन बाद जारी किए गए इस वीडियो संदेश में बेहद घबराए हुए नजर आ रहे फादर ने कहा है कि आतंकवादियों से उनकी जान बचाई जाए। वे भारतीय हैं इसलिए ईसाई संसार उनको नजरअंदाज कर रहा है। यदि वह यूरोपीय होते तो उनके मामले को गंभीरता से लिया जाता। उन्होंने कहा है, “अगर मैं यूरोपीय पादरी होता तो मेरे मामले को ज्यादा गंभीरता से लिया जाता, मैं भारत से हूं, शायद इसीलिए मेरी कोई अहमियत नहीं है।”

इस वीडियो में पादरी ने ये भी कहा कि पोप फ्रांसिस एक पिता की तरह मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। मैं हताश हूं और मेरा स्वास्थ्य गिर रहा है। फादर टॉम को यमन के एडन शहर से वहभग नौ महिमे पहले इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने अगवा कर लिया था। वीडियो की वास्तविकता की जांच की जा रही हैं। भारत सरकार ने कहा है कि फादर की रिहाई को लेकर वह यमन प्रशासन के साथ और सऊदी अरब की सरकार के साथ संपर्क में हैं।

First Published on December 27, 2016 6:11 am