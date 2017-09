वीरेंद्र सहवाग को सचिन तेंदुलकर ने गिफ्ट की एक करोड़ की लग्जरी कार, फैंस ने ट्विटर पर यूं उड़ाया मजाक

टीम इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग अच्छे दोस्त हैं। वे तब से पक्के यार हैं, जब वे टीम के लिए साथ में ओपनिंग करते थे। हाल ही सचिन ने सहवाग को एक करोड़ रुपए की लग्जरी कार गिफ्ट की। सहवाग ने उसके साथ फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उन्हें शुक्रिया कहा। फैंस ने इस पर सचिन-वीरू की दोस्ती का जिक्र किया। उन्होंने वीरू को इसके साथ नई गाड़ी के लिए बधाइयां भी दीं। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने इस गिफ्ट पर उनके मजे ले लिए। फोटो पर किसी ने उनकी तोंद निकलने का मजाक उड़ाया, तो कोई उन्हें ड्राइविंग सीखने की सलाह देता नजर आया। वहीं, कोई सहवाग से पूछ रहा था कि यह मुफ्त में मिली है क्या।

मंगलवार को वीरू ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर ट्वीट किया, “शुक्रिया सचिन पाजी और बीएमडब्लयू इंडिया। इसके लिए आपका आभारी हूं।” क्रिकेट के भगवान ने नजफगढ़ के सुल्तान को बीएमडब्ल्यू 730 एलडी कार दी है, जिसकी कीमत करीब 1.16 करोड़ रुपए है।

Thank you @sachin_rt paaji and @bmwindia .Grateful for this ! pic.twitter.com/8PQd9NxO11

— Virender Sehwag (@virendersehwag) September 26, 2017