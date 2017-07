बाबू भैया ने बीजेपी सांसद परेश रावल से कहा- अब विलन के रोल में नहीं दिखते? जवाब मिला- हम छद्म उदारवादियों के लिए खलनायक हैं

बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी सांसद परेश रावल ने ट्वविटर पर खुद को खलनायक बता दिया है। दरअसल हुआ यूं कि @babu_bhai के हैंडल से एक यूजर ने परेश रावल से पूछा कि ‘अब सर विलन के रोल में नहीं दिखते…’ तो इसपर बॉलीवुड अभिनेता ने जवाब देते हुए कहा कि ‘हम हम स्यूडो लिबरल्स (छद्म उदारवादियों) के लिए खलनायक हैं’।

परेश रावल के इस ट्वीट को 500 से ज्यादा बार रीट्वीट किया जा चुका है। इससे पहले भी परेश रावल ने अंग्रेजी न्यूज चैनल रिपब्लिक के एक कार्यक्रम में अनुपम खेर को दिए इंटरव्यू में कहा था कि ‘मेरे बच्चों को पता है कि अगर मुसलमान की मौत पर आप चिल्लाते हैं तो आपको हिंदुओं की मौत पर भी अफसोस मनाना चाहिए, अगर मुसलमान इंसान है तो हिंदू भी तो इंसान है।’

इस इंटरव्यू में परेश रावल ने अरुंधति रॉय से लेकर गौरक्षा तक के मुद्दे पर बातें की। अरुंधति रॉय के मुद्दे पर परेश रावल ने कहा था कि जो कश्मीर में आतंकियों के साथ उठता-बैठता है मैंने तो उसे ही जीप पर बांधने की बात कही थी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा था।

We are villains for Pseudo liberals ! http://t.co/4ebjFyUwje — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) July 16, 2017

गौरतलब है कि 12 जुलाई को अनुपम खेर ने कश्‍मीरी पंडितों के साथ की गई बर्बरता को लेकर ट्वीटर पर लिखा था कि,’आतंकियों की ओर से क्रूरतापूर्वक मारे गए कश्‍मीरी पंडितों के शव की ये तस्‍वीर है। छद्म उदारवादी लोगों की तरफ से कोई नाराजगी या चिंतनीय विषय नहीं…’

परेश रावल, रज़ा मुराद ने फिल्म शुरु होने से पहले राष्ट्रीय गान बजाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया समर्थन, देखें वीडियो...

First Published on July 17, 2017 11:05 am