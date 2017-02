गैर-सौरीय ग्रह: नासा ने खोजे धरती के आकार वाले सात नए ग्रह, गूगल ने डूडल बनाकर किया सलाम

नासा के अदभुत कारनामे को गूगल ने भी सलाम किया है। गूगल ने अपने होम पेज पर डूडल बनाकर अंतरिक्ष में हमारे नये पड़ोसियों की खोज को दिखाया है। इस एनिमेटेड डूडल में पृथ्वी पर एक दूरबीन नज़र आ रहा है, इसके जरिये स्पेस में देखने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी देर में अंतरिक्ष में एक छोटा सा ग्रह दिखता है, इसके बाद एक के बाद एक कई ग्रह दूरबीन में दिखाई देते है। गूगल पहले भी नयी खोज़ों और अजूबों को अपने डडूल पर जगह देता आ रहा है।

नासा की इस खोज को स्पेस साइंस की दुनिया में क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। क्योंकि इस बार वैज्ञानिकों को जो आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक ये सातों नये ग्रह एक ठंडे तारे की परिक्रमा कर रहे हैं, इससे इस बात की उम्मीद बढ़ गयी है कि इस तारे पर कुछ तरल पदार्थ मौजूद हैं। इससे इस स्टार पर जीवन मौजूद होने के भी संकेत मिलते हैं। इस तारे को वैज्ञानिकों ने Trappist-1 नाम दिया है। Trappist-1 का आकार जूपिटर के बराबर है और इसकी चमक सूरज से लगभग 200 गुणा कम है।

ख़ास बात ये है कि ये नया सौर परिवार हमारी गैलेक्सी के अंदर ही मौजूद है। अब नासा इस बात का पता लगाने में जुटा है कि क्या इस तारे की परिक्रमा कर रहे इन सातों ग्रहों पर ज़िंदगी बसाने लायक प्राकृतिक तत्व मौजूद हैं। नासा वैज्ञानिक ये जानकर काफी खुश है कि इन सात ग्रहों में से तीन के लक्षण ऐसे हैं जिससे ये संकेत मिल रहा है कि इन पर जीवन की थोड़ी सी संभावना मौजूद है। क्या पृथ्वी से इतर स्पेस में इंसान कभी अपनी दुनिया बसा सकेगा, इस सवाल के जवाब में नासा का ये खोज बेहद अहम है। उम्मीद करते हैं कि

First Published on February 23, 2017 10:59 am