दिग्विजय सिंह ने कसा तंज- लश्कर के लिए काम करने वाले संदीप शर्मा के बारे में मोदी भक्त ज्ञान बढ़ाएं, हो गए ट्रोल

कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने कश्मीर से पकड़े गए आतंकी संदीप शर्मा पर ट्वीट किया। इसपर उनको ट्रोल कर दिया गया। दिग्विजय सिंह ने लिखा था कि यह मुज्जफरनगर का संदीप शर्मा जो कि लश्कर ए तय्यबा के लिये काम कर रहा था कौन है ? क्या मोदी भक्त हम लोगों का ज्ञान बढ़ाने में मदद करेंगे ? इसपर लोगों ने उनको तरह-तरह की प्रतिक्रिया दीं। एक ने कहा कि वह कांग्रेसी था। दूसरे ने तर्क दिया कि वह धर्म बदलकर ये काम कर रहा था। एक ने दिग्विजय सिंह के लिए लिखा सुना है आपका आना-जाना रहा था उसके घर। 25-30 साल पहले अच्छे संबंध भी थे आपके। दूसरे ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए लिखा कांग्रेस जल्दी ही बेशर्मी और देशद्रोह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली है।

अगले ने लिखा कि संदीप शर्मा आतंकवादी था और उसे मौत की सजा होनी चाहिए। लेकिन उसने दिग्विजय सिंह को चैलेंज किया कि वह जाकिर और हाफिज को आतंकवादी बोल कर दिखाएं। अगले ने कहा कि वह दिग्विजय सिंह की ही जाति का प्राणी मालूम पड़ रहा है।

सोमवार (10 जुलाई) को जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करके दो लोगों को गिरफ्तार किया था। जिसमें एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी था। उसका नाम संदीप शर्मा था। उसे आदिल के नाम से भी जाना जाता है। बताया गया कि वह उस समूह का सदस्य रहा जिसने दक्षिम कश्मीर में छह पुलिस वालों की हत्या की थी।

दिग्विजय सिंह ने यह ट्वीट किया था

यह मुज्जफरनगर का संदीप शर्मा जो कि लश्कर ए तोयबा के लिये काम कर रहा था कौन है ? क्या मोदी भक्त हम लोगों का ज्ञान बढ़ाने में मदद करेंगे ? — digvijaya singh (@digvijaya_28) July 11, 2017

इसपर ऐसे-ऐसे रिएक्शन आए

देखिए संबंधित वीडियो

First Published on July 11, 2017 9:34 am