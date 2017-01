किसिंग प्रैंक: पुलिस की गिरफ्त में क्रेजी सुमित, बताया- पैसे कमाने के लिए बनाता था वीडियो, किस कराने वाली लड़की को पता होता था

किसिंग प्रैंक बनाने के बाद विवादों में आए सुमित वर्मा ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि कनॉट प्लेस में शूट किया गया वह वीडियो सोशल मीडिया पर हिट्स और पैसे कमाने के लिए किया गया था। इतना ही नहीं, यूट्यूब पर The Crazy Sumit नाम का चैनल चलाने वाले 20 साल के यूट्यूबर सुमित ने यह भी बताया कि वीडियो में दिखने वाली लड़कियों को पहले से इसके बारे में बता दिया गया था और उनकी सहमति के बाद ही सीन को शूट किया गया था। बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम ने शुक्रवार को गुड़गांव से सुमित को गिरफ्तार किया था।

सुमित के साथ एक 20 वर्षीय अन्य आरोपी सत्यजीत काद्यान को भी पकड़ा गया है। दोनों साथ में कंप्यूटर ऐप्लीकेशन में बैचलर (BCA) की पढ़ाई कर रहे हैं। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) रविंद्र यादव ने कहा कि सुमित के गुड़गांव स्थित घर पर रेड मारी गई थी और उसे हिरासत में लिया गया था। उन्होंने कहा, “एक लैपटॉप, वीडियो कैमरा, वायरलैस माइक और एक अवॉर्ड ट्रॉफी जोकि यूट्यूब ने “द क्रेजी सुमित” चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर अक्टूबर में यूट्यूब की ओर से दी गई थी, बरामद हुई है। उसके साथी सत्यजीत भी इसी इलाके में रहता था।”

बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में सोशल मीडिया पर इस वीडियो से पैदा हुए विवाद के बाद साइबर क्राइम सेल ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आईपीसी की धारा 354 (छेड़छाड़) के तहत केस दर्ज किया था। पूछताछ के दौरान सुमित ने पुलिस को बताया कि उसने करीब एक साल पहले यूट्यूब चैनल शुरू किया था। उसने कहा कि तीन साल पहले उसका एक्सिडेंट हो गया था जिस वजह से वह दो महीने तक बिस्तर पर रहा था। उस दौरान वह अक्सर प्रैंक वीडियोज देखता था और तभी दिमाग में इसके जरिए पैसे कमाने का आइडिया आया था। पुलिस ने बताया कि वह इस तरह की 35-40 वीडियो बना चुका है।

पुलिस ने बताया, “दिसंबर में सुमित ने महिलाओं को किस करके भाग जाने वाला एक वीडियो बनाने का फैसला किया और सत्यजीत को इस बारे में बताया। सत्यजीत पहले ही सुमित के साथ दो अन्य वीडियो में काम कर चुका है और वह भी यूट्यूब पर DC Prank नाम का चैनल चलाता है। । सुमित ने कहा कि उसने कुछ लड़कियों को इसमें काम करने के लिए पूछा था और दावा किया कि प्रैंक में दिखने वाली लड़कियो को पहले से किस के बारे में पता था। ” इस वीडियो को सत्यजीत ने शूट किया था। वीडियो 1 जनवरी को अपलोड किया गया। लेकिन आलोचना होने के बाद इसे हटाना पड़ा था। हालांकि तब तक कई अन्य वेबसाइट पर यह पहुंच चुका था। सुमित को इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी।

First Published on January 14, 2017 9:29 am