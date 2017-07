क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ लिखा कुछ ऐसा कि जीत लिया सबका दिल

भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे धाकड़ बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम करने वालों पर हमला करते हुए एक ट्वीट किया है। कैफ ने जो लिखा है उसे काफी पसंद किया जा रहा है। कैफ की तारीफ करते हुए लोग लिख रहे हैं कि अगर समाज में सब आपकी तरह सोचने लगें तो नफरत का नामोनिशान ही मिट जाएगा। मोहम्मद कैफ का ये ट्वीट उस वक्त आया है जब मजहब के नाम पर कुछ लोग हिंदू-मुसलामन को भड़काने का काम रहे हैं। सिर्फ मजहब के नाम पर ही नहीं जाति के नाम पर भी हिंसा की खबरें आम हैं। अभी हाल ही में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले को देश में ही कुछ लोगों ने मुसलमानों की हज यात्रा रोकने की बातें कही थी। मोहम्मद कैफ ने ऐसे ही लोगों पर वार करते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें लुखा है- लगा दो जाति का लेबल लहू पर भी, देखते हैं कितेने लोग इसे लेने से मना करते हैं।

मोहम्मद कैफ के इस ट्वीट पर यूजर्स लिख रहे हैं कि सर आपने सही कहा, लहू का कोई मजहब या कोई रंग नहीं होता है। वहीं बहुत से यूजर्स ऐसे भी हैं जो कैफ के इस ट्वीट पर एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को भी ट्रोल कर रहे हैं। ऐसे यूजर्स लिख रहे हैं कि एक बार रवीश कुमार को कैफ का ये ट्वीट जरूर पढ़ना चाहिए।

True. #RamNathKovind ji, soon to b 17th president; should direct the government to abolish the caste reservation system. That would be epic!

— Atharva Chitale (@acmania97) July 17, 2017