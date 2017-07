क्रिकेटर इरफान पठान ने पत्नी के साथ फोटो की ट्वीट, मुस्लिम यूजर्स ने लिखा- हमारे धर्म का मजाक मत उड़ाओ

भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे तूफानी गेंदबाज इरफान पठान ने अपनी पत्नी के साथ एक तस्वीर ट्वीट की है। इस तस्वीर में इरफान और उनकी पत्नी एक कार में बैठे हुए हैं। इरफान सेल्फी ले रहे हैं और उनकी पत्नी अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि क्रिकेटर इरफान पठान ने सऊदी अरब की मॉडल सफा बेग से निकाह किया है। इरफान पठान और उनकी पत्नी की इस तस्वीर पर कुछ लोग भड़क गए। वहीं इरफान के कुछ फैंस उनसे मजे भी लेने लगे। इरफान के चाहने वालों ने उनकी चुटकी लेते हुए लिखा कि भाई भाभी का पूरा चेहरा तो दिखा दो..या पूरा चेहरा दिखाना भी गुनाह है। वहीं भड़के हुए यूजर्स पत्नी के साथ तस्वीर शेयर करने पर इरफान पठान को भला बुरा कह रहे हैं। ऐसे यूजर्स लिख रहे हैं कि आप बस ये याद रखना कि आप उस बाप के बेटे हो और उस मजहब को मानने वाले हो जिसमें बहू बेटियों को पर्दे में रखने की हिदायत रहती है। इरफान पठान को शायद इस तरह के कमेंट्स की अपेक्षा भी थी। तभी इरफान ने तस्वीर ट्वीट करते हुए ये भी लिखा था कि कुछ तो लोग कहेंगे..लोगों का काम है कहना।

Kuch to log kahenge logo ka kaam hai kehna but always #love #travel pic.twitter.com/aERzXr0g2j — Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 17, 2017

इरफान पठान और उनकी पत्नी सफा बेग की इस तस्वीर पर कुछ यूजर्स उन्हें धर्म और मजहब की दुहाई दे रहे हैं। तो कुछ उन्हें कह रहे हैं कि लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते इरफान भाई। बहुत से यूजर्स ऐसे भी हैं जो इरफान पठान से उनकी पत्नी का पूरा चेहरा दिखाने के लिए कह रहे हैं।

ये पहली बार नहीं है जब किसी मुस्लिम क्रिकेटर को उनके मजहब की याद दिलाते हुए निंदा की गई है। अभी कुछ समय पहले क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी अपनी पत्नी के साथ तस्वीर ट्वीट करने पर कुछ रुढ़ीवादी लोगों की आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी। हालांकि मोहम्मद शमी ने ऐसे लोगों की कोई परवाह किये बिना दोबारा से अपनी पत्नी के साथ तस्वीर शेयर की थी।

Na Sathi Hai Na Hamara Hai Koi Na Kisi Ke Hum Na Hamara Hai KoiPar Apko Dekh Kar Keh Sakte Hain Ek Pyarasa humsafar hai Koi Happy new Year pic.twitter.com/YzBJmkiqha — Mohammed Shami (@MdShami11) December 31, 2016

First Published on July 18, 2017 11:35 am