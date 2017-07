पत्नी की फोटो पर गालियां देने वालों को क्रिकेटर इरफान पठान ने दिया करारा जवाब, हो रही है जमकर तारीफ

पत्नी के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करने को लेकर कुछ मुसलमानों की आपत्तिजनक टिप्पणी का क्रिकेटर इरफान पठान ने जवाब दिया है। इरफान ने कुछ ऐसा ट्वीट किया है कि लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि दो दिन पहले मंगलवार 18 जुलाई को भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज रहे इरफान पठान ने अपनी पत्नी सफा बेग के साथ के एक फोटो शेयर की थी। इस फोटो पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इरफान की निंदा करते हुए कहा था – ‘शायद आप भूल रहे हो कि किस मजहब से ताल्लुक रखते हो। हमारे मजहब में पत्नियों को पर्दे में रखा जाता है।’ दरअसल इरफान पठान को भी इस बात का अंदाजा था कि कुछ लोग उनकी फोटो पर आपत्ति जताएंगे इसीलिए उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा भी था कि कुछ तो लोग कहेंगे..लोगों का काम है कहना।

Kuch to log kahenge logo ka kaam hai kehna but always #love #travel pic.twitter.com/aERzXr0g2j — Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 17, 2017

इरफान पठान की इस तस्वीर पर कुछ मुसलमानों ने आपत्ति जताई थी। इन लोगों ने इस फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा था कि पत्नी की नुमाइश का इतना ही शौक है तो पूरा बुरका निकाल दो, हमारे मजहब का मजाक ना बनाओ।

But1 bat yad rakhye ap us bap k bete aur us mzhab ke mane wale h jo aurto ko parde aur unki izzat ki hifazat ki bhot sakhti se taqeed krta h — Nadeem Zakariya (@NadeemZakariya) July 17, 2017

Itna Hi Shauq hai toh burkha bhi nikal do..Don't make fun of our values.. — jawed (@jawedpmd) July 17, 2017

ऐसे लोगों को करारा जवाब देते हुए दो दिन बाद इरफान पठान ने एक और ट्वीट किया है। इरफान पठान ने अपने इस ट्वीट में लिखा- मैं फिर से कहता हूं, अगर नफरत करने वालों से ज्यादा संख्या प्यार करने वालों की है तो मैंने कुछ गलत नहीं किया।

I repeat 🙂 If there is more love than hate I think we are doing alright. #spreadlove pic.twitter.com/oEHsXqkEI4 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 19, 2017

इरफान के इस ट्वीट पर यूजर्स उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ऐसे यूजर्स लिख रहे हैं कि सब आपसे प्यार करते हैं..आपने कुछ गलत नहीं किया। वहीं ऐसे ही दूसरे यूजर्स लिख रहे हैं कि जो लोग आपको भला बुरा कह रहे हैं वो लोग मुसलमान नहीं हो सकते क्योंकि इस्लाम में नफरत की कोई जगह नहीं है।

B strong bro.Every1 will b accountable 4 their own deeds.So guys dnt judge any1 yes we can remind our bros abt gud/bad but not 2 abuse#Love — Naseem Khan (@mdnaseemk) July 19, 2017

Not to worry.. you already told that kuch to log kahenge logo ka kaam Hai kahna …to kahne do… — kirti shukla (@kirtishuklaji) July 19, 2017

nafrat shaitani waswasa hai mere bhai, mohabbat allah ki hidayat hai, jo nafrat aur gusse par kabu pa liya, woh bahut bada ban jata hai. — KHALID HUSSAIN (@khalid1972) July 19, 2017

There will always be more love than hate @IrfanPathan – hate just has more time online than love. Thank you for spreading love & smiles — Betty B (@BettyBarkha) July 19, 2017

@IrfanPathan bro Whole india with u. We all love u and ur family. I know how humble person u are!

Enjoy the day#Baroda — Surajmal Jat (@sinaniyan) July 19, 2017

