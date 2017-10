कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुटकी लेते हुए उन्हें केरल के अस्पतालों में आने का बुलावा दिया है। योगी यहां भाजपा की जन रक्षा यात्रा में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इसी बीच पार्टी ने कहा है कि हम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को केरल के अस्पतालों में आने के लिए बुलावा भेज रहे हैं, ताकि वे सीख सकें कि उन्हें ठीक से कैसे चलाया जाता है। गोरखुपर में बीते दिनों बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में हुई त्रासदी हुई थी, जिसमें 70 बच्चों की जान चली गई गई थी।

योगी के केरल दौर पर सीपीआई के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया, “हम यूपी के सीएम को केरल के अस्पातालों में आने का न्योता देते हैं, जिससे वह जान सकें कि ठीक से अस्पताल कैसे चलाए जाते हैं।” इतना ही नहीं, पार्टी के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी ने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा, “योगी आदित्यनाथ इस दौरान अपने साथ भाजपा के अन्य मुख्यमंत्रियों को भी लेकर आ सकते हैं, जिससे वे भी केरल की सीपीएम सरकार से कुछ सीख सकेंगे।”

We invite UP CM Yogi to visit Kerala Hospitals to learn how to run Hospitals effectively! http://t.co/SzNsMVCDp8

— CPI (M) (@cpimspeak) October 3, 2017