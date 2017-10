राहुल गांधी का सवाल: मोदीजी, जय शाह- ‘जादा’ खा गया। आप चौकीदार थे या भागीदार?

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी टेम्पल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के कथित तौर पर 16 हजार गुना टर्नओवर बढ़ने के बाद अब विपक्ष को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्विवटर हैंडल पर जय शाह के टर्नओवर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा “मोदीजी, जय शाह- ‘जादा’ खा गया। आप चौकीदार थे या भागीदार? कुछ तो बोलिए।”

वहीं राहुल के इस ट्वीट पर लोगों ने उन्हें ही ट्रोल करना शुरु कर दिया है। तरह-तरह की प्रतिक्रिया देते हुए लोग राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा जिसके जीजा ने पूरा देश बेच दिया आज वो जादा खाने की बात कर रहा है, रहने दे पप्पू, तुझसे न हो पाएगा। एक ने लिखा राहुल जी, रॉबर्ट जीजा जी भी बहुत जादा खा गए। आप साले थे या हिस्से वाले थे? कुछ तो बोलिए। इनमें कई लोगों ने मोदी और बीजेपी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीं। एक ने लिखा मोदीजी कहते थे विकास की जय हो, लेकिन अमित भाई ने समजा जय का विकास हो। एक ने लिखा मोदी और शाह ने साल 2014 में देश की जनतो को पागल बनाया था लेकिन वे हर समय हर किसी को पागल नहीं बना सकते हैं।

Modi and Shah have fooled the country in 2014, but they cannot fool all the people all the time!

— Dwaipayan Mitra (@DwaipayanM) October 9, 2017