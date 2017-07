कांग्रेस प्रवक्ता ने साधा निशाना- उन्हें मोमो, मीमी नहीं, चाहिए केवल मूमू, बीजेपी समर्थकों ने किया ट्रोल

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा ने अपत्यक्ष तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जिसे लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में बिना नाम लिए इंसानों से ज्यादा गाय को तवज्जो दिए जाने पर मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘उन्हें मोमो पसंद नहीं है, उन्होंने मीमी भी पसंद नहीं है। वे मूमू को पसंद करते हैं।’ जिसके बाद भाजपा समर्थकों ने उनके खिलाफ कई ट्वीट किए। हरामखोर कांग्रेस नाम से ट्विटर यूजर लिखते हैं, ‘सर आपको बता है गोवा में मोमो को क्या कहते हैं?’ रूफी गांधी की बीवी हरामखोर कांग्रेस का जवाब देते हुए लिखती हैं, ‘नॉर्थ इंडिया में भी यही कहा जाता है देवर जी जो आप बता रहे हैं।’ मन नमो लिखते हैं, ‘कांग्रेस प्रवक्ता का कोई स्टेटर नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी और उपाध्यक्ष सोनिया गांधी की कोई संस्कृति नहीं है।’ अनाहिता लिखती हैं, ‘हम मोमो पसंद करते हैं। अगर किसी को इससे परेशानी है तो वो देश छोड़कर जा सकता है।’

वहीं एक यूजर रमेश सोनिया गांधी से जुड़ी खबर का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए लिखते हैं, ‘क्या इसके लिए आपके पास कोई जवाब है?’ बता दें जिस खबर का स्क्रीन शॉट शेयर किया गया है उसमें सोनिया गांधी के खिलाफ फेसबुक पोस्ट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक यूजर संजय झा के ट्वीट का समर्थन करते हुए लिखते हैं, ‘भक्तों के लिए ये काफी हाई लेवल का ट्वीट है। ये उनके सिर के ऊपर से निकल जाएगा।’ अनाहिता लिखती हैं, ‘भक्तों को नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो खाना वो खाते हैं।’ जोकर लिखते हैं, ‘कब तक इन कार्टूनों की गुलामी करोगे।’ मंघेश लिखते हैं, ‘राहुल गांधी का प्रभाव अब संजय झा पर आ गया।’

They don’t like momo. They don’t like meme. They like moo-moo. — Sanjay Jha (@JhaSanjay) July 15, 2017

Sir in Goa momo mean boobs. I swear I am not wrong. — हरामखोर कांग्रेस (@chutiyaland) July 15, 2017

good idea — Anahita (@anahita_ramirez) July 15, 2017

And you like Maa Maa pic.twitter.com/0ST5qI2Mar — Kashmiri Engineer (@BakaitEngineer) July 15, 2017

A spokesperson of Congress has no stature. Is it because even the Vice President Rahul and President Sonia are not cultured and scamsters — HeMan NAMO (नमो:) (@HimanshuDelhiOn) July 15, 2017