दिग्विजय सिंह ने कसा तंज- कैंब्रिज, हावर्ड, ऑक्सफोर्ड भूल जाओ, RSS का प्लेसमेंट देखो, मिला करारा जवाब

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने रामनाथ कोविंद के देश के राष्ट्रपति चुने के बाद मोदी सरकार, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (RSS) पर तंज कसा। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा- “कैंब्रिज, हावर्ड, ऑक्सफ़ोर्ड, आईआईएम, आईआईटी सब भूल जाओ… संघ की शाखाओं का placement तो देखो… राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप-राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू तीनों नेता कहीं न कहीं संघ से जड़े हुए हैं। दिग्विजय सिंह इस तरह का ट्वीट करने वाले अकेले नहीं हैं। कांग्रेस महासचिव से पहले पत्रकार निखिल वागले ने इसी तरह का ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था- आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा जब देश में तीनों बड़े पदों पर संघ के लोग होंगे।

दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी। अभिषेक दीक्षित नाम के यूजर ने लिखा- “आप क्यों जल रहे हो चचा, कांग्रेस में तो नेहरू गाँधी परिवार ही सब कुछ है, आप को क्या मिला? बाबा G का ठुल्लू? तुम भी rss join कर लो।” कविता नाम की एक यूजर ने लिखा- “क्या बात क्या बात क्या बात… काश के तुम भी कभी गए होते… सब से पहले एक अच्छे इंसान बनते और देश के नमक का हक अदा करते।” अनिल कुमार शुक्ला ने नाम के शख्स ने लिखा- “यही तो जनादेश है, जो पहले कांग्रेस के पास हुआ करता था औऱ गाँधी परिवार उनके तलुओं चाटने वालों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाती थी फिर जलन क्यों?”

दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए किया ट्वीट।

आप क्यों जल रहे हो चचा ,

काँग्रेस में तो नेहरू गाँधी परिवार ही सब कुछ है ,

आप को क्या मिला ?

बाबा G का ठुल्लू ? तुम भी rss join कर लो — अभिषेक दीक्षित (@abhishek97tiger) July 22, 2017

Kya baat kya baat kya baat… kaash ke tum bhi kabhi gaye hote…sab se pehle ek Achhe insaan bante aur desh ke namak ka haq Ada karte. — Kavita Mayor (@kavmayor) July 22, 2017

दिग्विजय जी बटाला हाऊस के

आतंकवादियों के घर जा कर मातम मुरसी कर आए लेकिन शहीद पुलिस अधिकारी श्री शर्मा के परिवार को सांत्वना तक नही दी। — neel (@neelesh403) July 22, 2017

चच्चा जो नेतृत्व इटली से….विचार पाकिस्तान से……और सत्ता हेतु समर्थन चीन से आयात करते है, वो क्या जाने संघ का देश के लिए संघर्ष — Anand Dubey (@dubeyback) July 22, 2017

बता दें कि 20 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना की गई। राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार को हराकर यह चुनाव जीता है। कोविंद को सात लाख दो हजार 644 वोट मिले। वहीं मीरा कुमार को तीन लाख 66 हजार 314 वोट मिले थे। इसी तरह केंद्रीय मंत्री रहे वेंकैया नायडू को बीजेपी ने एनडीए का उप-राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। नायडू की जीत भी लगभग तय मानी जा रही है। कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

“मसूद अज़हर को छोड़कर NDA सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया था”: दिग्विजय

First Published on July 22, 2017 10:46 am