समय खराब करने की बात पर भड़के कांग्रेसी नेता अखिलेश प्रताप सिंह, टीवी एंकर से बोले- होश और हैसियत में रहकर बात करो

टीवी बहस के दौरान एंकर और पार्टी प्रवक्ताओं के बीच तीखी नोंक झोंक नई बात नहीं है। ऐसी ही राम मंदिर की चर्चा के दौरान कांग्रेसी नेता अखिलेश प्रताप सिंह इतने भड़क गए कि उन्होंने टीवी एंकर को होश और हैसियत में रह कर बात करने की धमकी दे डाली। दरअहस बहस में शामिल सुधांशु त्रिवेदी की बात को काटने पर एंकर मानक गुप्ता ने अखिलेश प्राताप सिंह को टोक दिया। इसके बाद राम जन्मभूमि पर बात रखते समय साल 1949 की बात कहने पर भी मानक ने उन्हें आज की बात करने के लिए कह दिया जिस पर अखिलेश भड़क गए। इसके बाद उन्होंने एंकर होश और हैसियत देखकर बात करने को कहा दिया। इसके बाद दोनों में 5 मिनट तक बहस चलती रही। अखिलेश जहां मानक पर अपना गुस्सा निकालते रहे तो वहीं मानक उन्हें बतौर गेस्ट ठीक से पेश आने की बात करते रहे। बीच बीच में पैनल में शामिल मौलाना अंसार रजा भी समय खराब करने के लिए कांग्रेसी नेता पर भड़कते रहे।

