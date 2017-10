मुस्लिम एक्टिविस्ट ने करवाचौथ का उड़ाया मजाक, फूटा लोगों का गुस्सा

करवाचौथ के मौके पर उपवास कितना अहम है, ये इस व्रत को करने वाली महिला ही बता सकती है। लेकिन इसी मौके पर मुस्लिम एक्टिविस्ट और कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला द्वारा किया गया एक ट्वीट विवादों में आ गया है। तहसीन पूनावाला ने ट्वीटर पर एक फोटो पोस्ट किया है। इस फोटो में तहसीन की पत्नी मोनिका कुछ पीती हुईं नजर आ रही हैं। जबकि तहसीन पूनावाला उनके काफी करीब खड़े हैं। इसके बाद तहसीन पूनावाला ने लिखा है, ‘ मेरी पत्नी इसी तरह से आज मेरे लिए उपवास रख रही हैं, करवाचौथ। तहसीन पूनावाला ने अपने टाइमलाइन पर इस बात को भी समझाया है कि करवाचौथ का मतलब क्या होता है और इसे मनाने के पीछे कहानी क्या है। तहसीन पूनावाला ने आगे बताया है कि करवाचौथ धार्मिक नहीं बल्कि परंपराओं से जुड़ा त्योहार है।

This is how the wifffeee is fasting for me today 😉 #KarwaChauth pic.twitter.com/G0rFWYDki1

