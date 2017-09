ब्रिटिन में जन्में चाइनिज़ कॉमेडियन केन चेंग ने हर देश के नेशनल फ्लैग का अनादर किया है। चेंग ने ट्विटर पर बाहामस के नेशलन फ्लैग से शुरुआत करते हुए करीब हर देश के झंडे का अनादर किया है। अवार्ड विनर केन चेंग का मानना है कि उनके इस तरीके से लोग शिक्षित हो रहे हैं और इन झंडों में कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। चेंग ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस तरह लगभग हर देश के झंडे की फोटो पोस्ट करने के साथ-साथ अपने विचार लिखे हैं। चेंग के इन ट्वीट्स पर दुनियाभर के लोगों ने रीट्विट किया है। जिनमें से अधिक्तर ट्वीटर यूजर्स ने अपना गुस्सा जाहिर किया है।

प्रोफेसनल पोकर प्लेयर चेंग का कहना है कि लोग झंडे का अनदार करने के विचार पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने उन सभी का समान रूप से अनादर किया है, मुझे लगा ये काफी मजेदार होगा। मैं वास्तव में उनसे नफरत नहीं करता, वास्तव में उनके बारे में किसी भी तरह की केयर नहीं करता और यही वजह है कि मैं उनका अपमान करने में खुश हूं। चेंग ने करीब सभी देशों के झंडे का अनादर करते हुए 195 ट्विट्स किए हैं।

Thread where I disrespect every flag of every country one by one

केन चेंग ने श्रीलंका के झंडे को पोस्ट करते हुए लिखा कि इस झंडे में तलवार के साथ शेर है। शेर तो पहले से ही जंगल का पॉवरफुल जानवर है और इन्होंने उसे तलवार दे दी। यूके के फ्लैग के बारे में चेंग ने लिखा कि यह क्या है ये लाल लाइनें आपस में क्यों नहीं मिलती।

ok Sri Lanka is p badass, it’s a lion with a SWORD, a lion is already a powerful animal in the wild and they gave it a SWORD

चेंग ने भारत के झंडे को पोस्ट करते हुए पूछा कि तुम्हें इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो, यह बहुत बड़ा है। बिल्कुल मार्वल के सिनेमायी दुनिया जैसा। मैंने इसे पूरा करने के लिए 2028 तक की योजना बनाई है। आयरलैंड के बारे में बोलते हुए कहा कि भारत तुम एक चक्‍की जैसे हो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बाइक का टायर उठाकर झंडे पर लगा दिया है। वहीं पाकिस्तान के झंडे के बारे में चेंग ने लिखा कि कृपया मुझे नए आवेदन भेजें। मैंने कई चीजें सीखीं हैं और अब मैं अपने इंटर्न्स को रुपए चुका रहा हूं। पाकिस्तान थोड़ा और मेहनत करो।

Please send in new applications! I have learned my lesson and am now paying my interns!

What is this why are the red diagonals not even aligned

wtf you didn’t even try, just 3 colours what are you an ice cream

oh Mauritius you used 4 stripes instead of the normal 3 you are so edgy and cool

Saudi Arabia looks like one of those cryptic brain teasers for “the pen is mightier than the sword”

Been asked “Ffs how many days are you gonna take to finish this”.

Look, this is too big to fuck up. Like the Marvel Cinematic Universe, I’ve planned it out till 2028.

Speaking of Ireland, India you are just a rotation and then someone dropped their bike tire on it

[80/195] pic.twitter.com/6HNXe27lAY

— Ken Cheng (@kenchengcomedy) September 27, 2017