कांग्रेस नेता संजय झा ने दो अंग्रेजी चैनलों को बताया आज्ञाकारी चिहुआहुआस डॉग और हाईब्रिड चाईनीज लैपडॉग

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा ने देश के दो बड़े अंग्रेजी चैनलों पर सरकार का पक्षधर होने का आरोप लगाते हुए उन्हें आज्ञाकारी चिहुआहुआस डॉग और हाईब्रिड चाईनीज लैपडॉग बताया है। साथ ही अपत्यक्ष रूप से कहा कि ये दोनों चैनल सरकार के सामने अपनी दुम हिलाते हैं। कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में कहा, ‘क्या यही दो आज्ञाकारी चिहुआहुआस डॉग और हाईब्रिड चाईनीज लैपडॉग अंग्रेजी चैनल हैं जो अपनी दुम हिलाते हैं?’ हालांकि संजय झा ने ट्वीट में किसी भी अंग्रेजी चैनल का नाम नहीं लिया है। लेकिन कई यूजर्स ने रिपब्लिक और टाइम्स नाऊ पर सरकार का पक्षधर होने का आरोप लगया है तो कुछ यूजर्स ने कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति पर निशाना साधा। नोट इन माई नेम लिखते हैं, ‘आपके राहुल गांधी का मानसिक पागलपन नजर आता है। चाईनीज नेताओं से मुलाकात करने का उनका कौन सा एजेंडा था।’ अनुपम एक तस्वीर शेयर कर लिखते हैं, ‘ये तस्वीर उनके लिए हैं जो नहीं जानते चिहुआहुआस कौन सा डॉग है।’ सतीश लिखते हैं, ‘हम समझ चुके हैं तुम्हारा इशारा किस तरफ है। अरनबगोस्वामी का डंडा किसको ज्यादा तकलीफ दे रहा है।’

वहीं एक यूजर लिखते हैं, ‘इसमें कोई शक नहीं कि इन चैनलों के एंकर भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार करते हैं।’ टीम रागा लिखते हैं, ‘ये चैनल वही कहते हैं जो उन्हें नागपुर से बताया जताया है। इन्हें वहीं से पैसा मिलता है।’ रामसे लिखते हैं, ‘प्लीज कुत्तों की बेइज्जती मत कीजिए।’ एक यूजर लिखते हैं, ‘पूरे देश ने देखा जब राहुल, प्रियंका और वाड्रा चाईनीज एंबेसी में गए थे। अब सब जान चुके हैं वो कौन क्या है।’ सोनल लिखते हैं, ‘यही बात दूसरे कांग्रेसी चैलनों के लिए बचाकर रखिए।’ विकास लिखते हैं, ‘चैलन कांग्रेस के विरोध में बोलता है वो लेपडॉग हो जाता है।’ राजवीर लिखते हैं, ‘क्या आप कांग्रेस के एनडीटीवी और एनडीटीवी प्रोफिट की बात कर रहे हैं?’

Are these two English TV channels just obedient Chihuahuas or hybrid Chinese lapdogs with two tails?

— Sanjay Jha (@JhaSanjay) July 19, 2017

No doubt anchors of these channels act like BJP spokespersons — PCKULKARNI (@PCKULKARNI1) July 20, 2017

For those who don’t know Chihuahuas. Smallest dog breed.. pic.twitter.com/AGo00cu29R — Anupam Burman (@Anupamburman) July 20, 2017

गंजे तुमको कोटि-कोटि धन्यवाद

तुम्हारे ट्वीट से हम समझ गए कि अरनबगोस्वामी का डंडा @republic किसके स्थानविशेष में भाले की तरह घुस गया है — Satish Chandra Misra (@mishra_satish) July 19, 2017

All these channels are doing what they r paid of by the Nagpur. Shame — Team RaGa (@congress_we) July 19, 2017

Pls dont insult dogs Sanjay!! — Aaron Ramsay (@AaronRamsay5) July 19, 2017

Save these definitions for urself and other Congressis Sanjay! — Sonal Chauhan (@chasonal) July 19, 2017

All those channels that speak against khangress are lapdogs — vikas (@pghert) July 19, 2017

First Published on July 20, 2017 12:28 pm