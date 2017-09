उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने आज (30 सितंबर) दशहरे के मौके पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा की। बाद में उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित गायों को भोजन कराया। तस्वीरें न्यूज एजेंसी एएनआई पर शेयर की। हालांकि सीएम योगी की पूजा और गयों को भोजन कराने पर कई यूजर्स ने उनपर तंज कसा है तो कई यूजर्स ने यूपी के विकास पर सवाल उठाए हैं। ट्विटर यूजर गीत कौर लिखती हैं, ‘क्या विकास हो रहा यूपी में।’ ओल्ड डिग्री लिखते हैं, ‘यूपी को लोगों की मदद करिए। ये आपकी मदद करेगा। गाय आपकी मदद नहीं करेंगी।’ बिनय सिंह लिखते हैं, ‘यूपी के सीएम 24/7 पूजा-पाठ में लगे रहते हैं।’ संदेश लिखते हैं, ‘सीएम साहब कभी काम भी करेंगे।’ शान लिखते हैं, ‘अस्पताओं में ऑक्सीजन भेजना जरूरी है।

विश्वविद्यालयों में महिलाओं की सुरक्षा करना जरूरी है।’ वहीं एक यूजर सीएम योगी पर तंज कसते हुए लिखते हैं, ‘ये मुख्यमंत्री हैं या गउ मंत्री!!’ आई सपोर्ट आप लिखते हैं, ‘योगी इस्ताफा देकर गोरखपुर मंदिर क्यों नहीं लौट जाते??’ एक यूजर लिखते हैं, ‘हॉस्पिटल को उपकरण मुहैया कराने की जगह वो मंदिर और गाय में व्यस्त हैं।’ एक ट्वीट में लिखा गया, ‘योगी ऐसे मंत्री हैं जिनका ज्यादा टाइम मंदिरों और गायों के साथ व्यस्त होता है।’

Gorakhpur: UP CM Yogi Adityanath offered special prayers in Gorakhnath temple & offered food to cows in the cow-shed in temple premises pic.twitter.com/w3DX9UeEiS — ANI UP (@ANINewsUP) September 30, 2017

Kya development ho rhe hai UP mein .

Wah yogi ji wah. — Geet Kaur (@GeetKaur1984) September 30, 2017

Offer some help to people of UP…It will help u …Cow will not.. — 6 day old degree (@spbuddha) September 30, 2017

This should not be a news items , how he is fulfilling his duties as a CM should be a news item. — DP (@UnderDefinite) September 30, 2017

He is busy in puja-paath 24/7,do justice to d mandate given to you by looking after the law and order and development of UP#Disappointed. — Binay Singh (@binaysingh1008) September 30, 2017

Must required for oxygen supply in hospitals and women safety in university — Shan (@onlyshahnawaz) September 30, 2017

why is such tripe being reported news? is now every puja by a severely #incompetent chief minister going to be news? — indrani (@indiscribe) September 30, 2017

Instead of providing equipments to the hospitals, this man is busy in temples & cows!

More bad days for UP.

अब सब कुछ भगवान भरोसे है। — Eye of the sauron (@ayub) September 30, 2017

