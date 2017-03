UP Chunav Results 2017: सुशील मोदी ने नीतीश और लालू, दोनों को ट्वीट कर हाल-चाल पूछा है।

उत्‍तर प्रदेश चुनावों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। 403 सीटों के रुझानों में बीजेपी को करीब 300 सीटें मिल रही हैं। पूर्ण बहुमत की स्‍पष्‍ट स्थिति बनती देख भाजपा के यूपी कार्यालय में जश्‍न का माहौल है। पूरे कार्यालय को केसरिया रंग में रंग दिया गया है। बीजेपी के यूपी चीफ केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि यह यूपी में पीएम मोदी की नीतियों से पार्टी को जीत मिली है। मौर्य ने समर्थन के लिए जनता को धन्यवाद दिया है। हजरतगंज स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर भारी मात्रा में समर्थक जमा हैं और ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ, बीजेपी के नेता ट्विटर पर लगातार अपडेट कर रहे हैं और इन नतीजों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को श्रेय दे रहे हैं और इस जीत को नोटबंदी को अपार समर्थन बता रहे हैं। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने ट्विटर पर विरोधियों पर चुटकी ली है। इन्‍हीं में से एक हैं बिहार बीजेपी के वरिष्‍ठ नेता सुशील कुमार मोदी। मोदी ने रुझान देखने के बाद आरजेडी के लालू प्रसाद यादव से पूछा कि ‘क्‍या हाल हैं।’ दरअसल, लालू ने यूपी में अखिलेश-राहुल के लिए प्रचार किया था।

मोदी के ट्वीट पर लालू ने भी तंज कसा। लालू ने लिखा, ”ठीक बा। देखा ना, बीजेपी ने तुम्हें यूपी में नहीं घुसने दिया तो फायदा हुआ।” मोदी ने नीतीश कुमार को धन्‍यवाद दिया है कि उन्‍होंने यूपी में चुनाव नहीं लड़ा। मोदी ने नीतीश को टैग करके लिखा, ”आपके यूपी इलेक्‍शन न लड़ने से बीजेपी को फायदा हुआ? नीतीशजी को धन्‍यवाद।” मोदी ने भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह को ‘मैन ऑफ द मैच’ करार दिया है।

चुनावों के बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर बीजेपी के कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। मध्‍य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा, ”यूपी और उत्तराखंड में भाजपा को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने के लिए जनता का बहुत-बहुत आभार। यह ऐतिहासिक विजय आपके सपनों को साकार करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के लिए भगवान का वरदान हैं और उनके जनकल्याणकारी योजनाओं के कारण देश को उन पर असीम विश्वास है।”

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi देश के लिए भगवान का वरदान हैं और उनके जनकल्याणकारी योजनाओं के कारण देश को उन पर असीम विश्वास है। — ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) March 11, 2017

