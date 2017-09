पाकिस्तानी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ट्वीटर से दो महीने पहले जुड़ी थीं। उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने पर अपनी उत्साह को ट्वीटर पर साझा किया। इसके बाद उन्होंने बुधवार 20 सितंबर को एक ट्वीट में लिखा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने प्रियंका चोपड़ा से मुलाकात की। प्रियंका न्यूयॉर्क में यूएन ग्लोबल गोल्स अवॉर्ड्स में शामिल होने पहुंची थीं। वहां उन्होंने मलाला से मुलाकात की और फोटो भी क्लिक करवाई। मलाला ने ट्वीटर पर फोटो पोस्ट करके कहा, “मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी मुलाकात प्रियंका चोपड़ा से हुई।

मलाला के ट्वीट को प्रियंका चोपड़ा ने रिट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ”ओह मलाला! इसमें यकीन न करने वाली कोई बात नहीं है कि मेरी मुलाकात नहीं हुई। आप बहुत अच्छे दिल की हैं। आपने जितनी उपलब्धियां पाई हैं, मुझे उस पर गर्व है।”

Oh @Malala no words will be enough…I can’t believe I..met..U!!You’re just a young girl with so much heart..and such achievements.so proud. http://t.co/0S4IlkTNJ6 — PRIYANKA (@priyankachopra) September 20, 2017

इंस्टाग्राम पर प्रियंका मलाला के साथ अपनी मुलाकात वाली फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, ”मलाला उन तमाम युवा लड़कों और लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्त्रोत हैं, जो भविष्य में खुद को दुनिया के सबसे अच्छे स्थान पर देखना चाहते हैं। उनके भी युवा लड़कियों की तरह सपने हैं, जो हिंदी फिल्मों से प्यार करती हैं।”

मलाला के ट्वीट करने के 9 घंटे के अंदर पोस्ट को 2 हजार 200 बार रिट्वीट किया गया। वहीं 16 हजार 500 लाइक्स मिले। उसके बाद भी प्रियंका और मलाला की इस तस्वीर पर फैंस लाइक और कमेंट करते नहीं थक रहे हैं। सोशल मीडिया पर आते ही इस फोटो पर सभी लाइक करने लगे। फोटो पोस्ट करते हुए प्रियंका ने मलाला के लिए कैप्शन में बेहद खूबसूरत बातें लिखी हैं।

Two amazing leaders! — Shawn Don (@realshawnisaac) September 20, 2017

Two reigning powers of today and tomorrow #girlpower this pic is so beautiful and it brings peace — #ChildrenofSyria (@PCs_BulletVest) September 20, 2017

Two powerful, strong, and driven women further empowering each other? A CONCEPT — jaz (@desiavan) September 20, 2017

She is certainly inspirational! You both are paving your own path in such an incredible way!!! — Aishwarya Network (@AishwaryaNet) September 20, 2017

देखिए वीडियो - क्या हुआ जब प्रियंका प्रधानमंत्री मोदी से मिली?

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App