रावण का आधार कार्ड कैसे बनाओगे? वायरल हो रहा सरकार का यह जवाब

दशहरा त्योहार के मौके पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लोगों को विशेष रूप से शुभकामनाएं दी। ट्वीट में रावण की एक तस्वीर भी शेयर की गई। साथ ही लिखा गया, ‘दुनिया ने सुशासन की शक्ति को देखा। आइए सच्ची भावना के साथ हम आधार को जारी रखें।’ ट्वीट के जवाब में कई यूजर्स ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी। एक यूजर ने लिखा, ‘सर रावण आधार कैसे हासिल कर सकता है? क्योंकि उसके दस सिर है। और दस आंख की पुतलियां हैं। मतलब दस जोड़े हैं।’ जिसका जवाब देते हुए लिखा गया, ‘रावण भारत में नहीं रहता है इसलिए आधार के लिए योग्य नहीं।’ आधार का ये ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया है। ट्वीट को तीन हजार से ज्यादा बार रिट्वीट किया गया जबकि चार हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है।

A time when the world sees the power of good governance.

Let us continue this true spirit with Aadhaar…#HappyDussehra pic.twitter.com/5KE5uVo1Dc — Aadhaar (@UIDAI) September 30, 2017

Sir how many Aadhaar can Ravan get? 10 faces * 10 iris pairs = 100 at least? #DestroyTheAadhaar http://t.co/b7BPAxIEuK — #DestroyTheAadhaar (@Stupidosaur) September 30, 2017

Not a resident of India. Not eligible to enroll for Aadhaar. — Aadhaar (@UIDAI) September 30, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App