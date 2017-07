व्यापारी का वीडियो वायरल: बोला- ऐ प्यारे मोदी ये जुल्म ना कर, अपनों पे सितम और गैरों पे करम

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) शासित राज्य गुजरात और देश के अन्य हिस्सों में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लगाए गए जीएसटी के विरोध में प्रदर्शनों के अलावा अन्य रचनात्मक तरीकों से भी व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। एक जुलाई (2017) से देशभर में लागू हुए जीएसटी के विरोध में कई व्यपारिक संगठनों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया है। कई राज्यों में सरकार के इस फैसले के विरोध में बंद का आयोजन किया गया है। कई स्थानों पर सरकार के विरोध में पुतले फूंके गए। ऐसे में एक वीडियो इन दिनों ट्विटर पर वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यापारी ने कविता के माध्यम से जीएसटी के विरोध में अपना दर्द बयां किया है। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि वीडियो कहां का है या इसे कब फिल्माया गया है। वीडियो ट्विटर पर 16×2=8 नाम के यूजर ने शेयर किया है। जिसमें में सड़क पर आसपास कई अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं। 45 सेकंड के इस वीडियो में व्यापारी ने कविता के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अन्य लोगों को सुविधाएं और अपनों को असुविधाएं देने का आरोप लगाया है। सामने आए वीडियो में व्यापारी ने कहा, ‘ऐ प्यारे मोदी ये जुल्म ना कर। गैरों पर पे करम अपनों पे सितम। तू जीएसटी लगा ले भले पर आरसीएम का वार ना कर। तू बैलेंस सीट ले ले भले पर 37 रिटर्न की मार ना कर। मर जाएंगे हम, लुट जाएंगे हम। ओ प्यारे मोदी ये जुल्म ना कर।’

बता दें कि देशभर में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के विरोध इसके लागू होने के 26 दिन बाद भी लगातार विरोध किया जा रहा है। व्यापारियों का आरोप हैं कि इसके लागू होने के बाद से ही उनका कारोबार बिल्कुल ठप पड़ गया है। राजधानी दिल्ली के सदर बाजार के व्यापारियों ने जनसत्ता डॉट कॉम बताया कि जीएसटी के लागू होने के बाद से उनकी व्यापार में 80 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। व्यापार बिल्कुल ठप पड़ चुका है। मार्केट में ग्राहक भी नहीं है। व्यापारियों के हित को देखते हुए सरकार को अपना फैसला तुंरत वापस लेना चाहिए।

व्यापारी का दर्द भरा गीत मोदी सरकार को समर्पित pic.twitter.com/qHC4M4tIzQ

— 16×2=8 (@amitdhankard) July 22, 2017

गीत में दर्द तो है किंतु प्यारे शब्द ठीक नही — vaibhav jain (@anucommerce) July 23, 2017

First Published on July 23, 2017 11:56 am