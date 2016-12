आपने नहीं देखा होगा ऐसे ‘कंजूस’ दूल्हा-दुल्हन, मेहमानों से लिए एक-एक कप चाय तक के पैसे

आप बहुत सी शादियों में शरीक हुए होंगे और बहुत से रिस्पेशन में भी गए होंगे। लेकिन क्या आपने किसी ऐसी शादी के बारे में सुना और देखा है जहां मेहमानों से चाय-कॉफी का पैसा वसूला गया हो। हालांकि आज के समय में शादी करना भी आसान नहीं रह गया है। जैसे-जैसे मंहगाई बढ़ती जा रही है वैसे ही शादी का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। Mumsnet पर यूजर ने ऐसी शादी का जिक्र किया है, जिसमें मेहमानों से पैसे लिए गए। उसने लिखा- हाल ही में मैंने एक दोस्त की शादी अटेंड की। मुझे लगा कि यह कितनी गरीब और कंजूस शादी है। शादी में चॉकलेट बार था, जिसके लिए पैसा वसूला जा रहा था। और तो और शादी में चाय और कॉफी के लिए भी पैसे देने पड़ रहे थे।

यूजर ने एक फोटो भी पोस्ट की है जिसमें लिखा है, ‘Winter Warmers Hot Chocolate Bar। शादी में हॉट चॉकलेट बार, चाय और काफी तीनों चीजें थी, जिनकी कीमत 2.5 पाउंड (209.57 रुपए) से शुरू होती है। यह सब देखकर ही महिला ने इसके बारे में सबको बताने की सोची और इस वाक्ये का जिक्र किया। हालांकि महिला की इस पोस्ट का कई लोगों ने समर्थन भी किया है। लोगों का कहना है कि शादी में इस तरह की चीजें करना बहुत ही ओछी (Cheap) हरकत है। लेसलीकेनोपे नाम की एक यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया में लिखा- अगर वह शादी का खर्च नहीं उठा सकते थे तो कम से कम उन्हें लोगों से ज्यादा कीमत तो नहीं वसूलनी चाहिए।

हालांकि कुछ लोगों ने महिला द्वारा शादी को लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया देने पर निशाना भी साधा है। उनका कहना है कि ऐसा करके महिला ने कपल के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। शादी प्यार बांटने का अवसर है। हो सकता है कि वह शादी खर्च न उठा सकते हैं हो इसलिए उन्होंने हर चीज के लिए मेहमानों से चार्ज किया हो। शादी का खर्च उठाने उनके आसान न हो, इस स्थिति में किसी पर दोषारापण करना ठीक नहीं है। यूजर ने लिखा है कि मेहमानों के ऊपर है कि वह अपनी ड्रिंक के लिए पैसे दें। मैं इस तरह के निमंत्रण के लिए शुक्रगुजार हूं। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो ड्रिंक न खरीदें और अपने घर चले जाएं।

First Published on December 28, 2016 11:39 am