मोदी समर्थकों पर बोमन ईरानी की चुटकी- मेरे नाम का कुत्ता पाला गया लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा

बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी ने एक ट्वीट के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंभी नरेंद्र मोदी के समर्थको पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ‘ये एक सच्ची स्टोरी है। लंदन में एक फैन से मिला। जिसने बुरा ना मानने की बात कहा है कि उसने अपने कुत्ते का नाम मेरे नाम पर रखा है।’ जिसपर बोमन ईरानी ने लिखा, ‘बुरा??? मैं तो बहुत खुश हूं।’ बता दें कि बोमन ईरानी का ट्वीट ऐसे समय में आया है जब AIB स्नैपचैट डॉग फिल्टर खासा विवादित हो रहा है। दरअसल विवाद तब शुरू हुआ जब पीएम मोदी के जैसे दिखने वाले एक शख्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। उस फोटो को मोदी की एक फोटो से जोड़ते हुए ऑल इंडिया बकचोद ने मोदी का मजाक उड़ाया। काफी लोगों को यह पसंद नहीं आया। इसके लिए ऑल इंडिया बकचोद को विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके बाद पीएम मोदी की तस्वीर हटा दी गई। लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुद्दा गर्मा गया। जिसे कांग्रेसी नेताओं ने हवा दी। कांग्रेस नेता शशि थरूर, संजय झा के साथ-साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने डॉग फिल्टर के साथ अपनी फोटो पोस्ट की है। फोटो के साथ शशि ने लिखा कि वह यह डॉग फिल्टर चैलेंज ले रहे हैं और यह सब वह ट्रोल करने वाले लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। वहीं संजय झा ने लिखा कि वह कुत्तों को प्यार करते हैं।

वहीं बोमन ईरानी के ट्वीट पर कई यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जय पटेल लिखते हैं, ‘यू आर ए गुड स्पोर्ट।’ जिसके जवाब में बोमन हाथ जोड़कर उनके कमेंट कर स्वागत करते हैं। अर्पिता लिखती हैं, ‘आपकी अच्छी समझ है। और वैसे भी कुत्ते इंसान से बेहतर होते हैं।’ मोहम्म्द जियाउद्दीन लिखते हैं, ‘सर यही वजह है कि बहुत सारे लोग आपकी पसंद करते हैं।’ सौरभ शुक्ला लिखते हैं, ‘बहुत अच्छा बोमन। डॉग भगवान द्वारा बनाए गए दुनिया में सबसे लॉयल जानवर हैं।’ एक यूजर लिखते हैं, ‘डॉग अपने मालिक के प्रति हमेशा वफादार रहते हैं।’ आवर्ति लिखती हैं, ‘सर मुझे लगता है वो आपको हर समय नहीं देख सकती इसलिए उसने अपने कुत्ते का नाम आपके नाम रख लिया।’ सुशील उपाध्याय लिखते हैं, ‘सर ये उनके में एक बड़ी वजह है जिसकी वजह में आपका आदर करता हूं।’

True story: Met a fan in NewYork She:”Hope this doesn’t offend, but I’ve named my dog Boman, after you.” Me: “Offended??? I’m flattered.” — Boman Irani (@bomanirani) July 15, 2017

U r a good sport.. — Jay Patel (@Jay_SSCG) July 15, 2017

Such a good sport you are! And why not? Dogs are better than humans. — Arpita (@arpitabhawal) July 15, 2017

Dogs are better than humans..nytime — Rupali Shinde (@iamRupaliShinde) July 15, 2017

Thats a True Fan, this way she will remember U everyday. Wish people were more like the furry animal, warm loving & ever so happy to see U. — Manoj Lala (@manoj_lala) July 16, 2017

hahahahahaha and the boman getting all d love of Bomzi — shweta hitesh joshi (@shwetahitesh85) July 15, 2017

As they say, your Attitude determines your Altitude. Its your this very humble attitude which has taken you to new heights Sir. — VISHAL DAVE (@vishaldave77) July 15, 2017

First Published on July 16, 2017 12:23 pm