बीते सोमवार (10 जुलाई, 2017) को आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों से भरी बस को निशाना बनाकर हमला किया। इस बर्बर आतंकी हमले में सात श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी जबकि 32 लोग इसमें बुरी तरह से घायल हुए। हमले की राजनीतिक हस्ती से लेकर खेल और बॉलीवुड जगत की हिस्तियों ने कड़ी निंदा की। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने आतंकी हमले में मारे गए तीर्थयात्रियों और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की। जबकि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले को निचले स्तर का बताया। फरहान अख्तर ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की। हालांकि बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा, ‘अमरनाथ की खोज एक मुस्लिम बूटा मलिक ने साल 1850 में की थी। जोकि साझा समुदाय, सम्मान और प्रेम का प्रतीक रही है।’ दूसरी तरफ दिया मिर्जा के ट्वीट के जवाब में कई यूजर्स ने उनपर तरह-तरह से ताने मारे हैं।

रजनी पाटिल ने लिखा, ‘महान, डैमेज कंट्रोल। लेकिन हिंदू तीर्थयात्रियों पर मुस्लिम आतंकी हमले की निंदा नहीं की जाएगी?’ भक्त नाम से यूजर लिखते हैं, ‘ये कोई मायने नहीं रखता अमरनाथ की खोज की किसने की। और किसने काबा में मंदिर बनाया और किसने उसे तोड़ा। समझ में नहीं आ रहा कि आप इसे यहां क्यों लिख रही हैं।’ एक यूजर लिखते हैं, ‘मगर आप एक शब्द कश्मीर से निकाले गए उन कश्मीरी पंडितों के बारे में नहीं लिखेंगी। किसने उनके मंदिरों को तबाह किया? क्या कोई जवाब है?’ जितेंद्र सोनी लिखते हैं, ‘फिल्में नहीं चली तो ट्विटर पर स्टार बनेंगे।’ भिरगु लिखते हैं, ‘मुस्लिम हस्तियां आतंकियों को कवर फायर देना कब बंद करेंगी?’

वहीं सुनील हिंदुस्तानी लिखते हैं, ‘इस तरह की उम्मीद किसी मुस्लिम एक्टर या एक्ट्रेस से नहीं थी।’ एक यूजर लिखते हैं, ‘दिया मिर्जा की मां हिंदू थीं जबकि पिता मुस्लिम थे।’ नाइटमेयर लिखते हैं, ‘इस्लाम को बचाने के लिए यो लोग सातवीं शताब्दी में भी चले जाएंगे। और अगर हम मुगलों तक जाएं तो कहंगे पास्ट में मत जाओ।’

“Amarnath was discovered by a Muslim shepherd, Buta Malik, in 1850.” Has been a symbol of shared community, respect, and love. #MyIndia — Dia Mirza (@deespeak) July 11, 2017

Great , damage control. But won’t condemned terrorist attack by muslims on Hindu pilgrimage ? — Rajni patil (@indian_patil) July 11, 2017

It doesn’t matter who discover cave in amarnath.. or whose temple built or destroy under kaba.. why u writing this utter nonsense here Dia. — Bhakt (@maheshtibrewal) July 11, 2017

But she won’t say word about who kicked out native Kashmir Pandits from their ancestral houses ..who demolished their temples ?? ..Will she? — DynastyCrooks (@DynastyCrooks) July 11, 2017

Filmi dhandha nahi chala toh twitter par star banenge — Jitendra Soni (@SoniJiSaid) July 11, 2017

When muslim celebrities will stop giving cover fire to terrorists? — भिरगु (@Gkp2017) July 11, 2017

Deeply disturbed by the terror attack on #AmarnathYatra pilgrims. Thoughts and prayers go out to all the victims and their families. — sachin tendulkar (@sachin_rt) July 10, 2017

Attack on innocent #AmarnathYatra pilgrims is a low of another level! Angry and sad…prayers for all those affected. — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 10, 2017

The attack on #AmarnathYatra pilgrims is deplorable… shame on the perpetrators and hope justice is delivered swiftly. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) July 10, 2017

First Published on July 13, 2017 1:13 pm